Glumac Mekoli Kalkin otkrio je da je i formalno promenio svoje puno ime — baš onako kako su njegovi pratioci izglasali u anketi koju je 2018. godine pokrenuo na X-u. Nekadašnji dečji superstar i večiti Kevin Mekalister iz filma "Sam u kući" poznat je po tome da se na društvenim mrežama rado šali na sopstveni račun, a ovaj potez je jedan od najpoznatijih primera.

Fanovi izabrali — on ispoštovao

Pre nekoliko godina Kalkin je pitao publiku kako bi želeli da glasi njegovo novo srednje ime, a kao apsolutni favorit pobedio je predlog "Mekoli Kalkin". Glumac je sada potvrdio da je to ime i zvanično usvojio.

Tokom sesije pitanja i odgovora na događaju "A Nostalgic Night With Macaulay Culkin" održanom 22. novembra u Long Biču, rekao je publici: "Moje ime je Mekoli Mekoli Kalkin Kalkin."

Uz osmeh je podsetio i na ostale predloge iz ankete, među kojima su bili i potpuno šaljivi izbori poput "The McRib Is Back", kao i ime "Kiran", u čast svom bratu, glumcu Kiranu Kalkinu iz serije Succession.

"Mekoli Kiran Kalkin. To bi bilo sjajno. Volim svog brata. Nas dvojica zajedno imamo tačno jednog Oskara", našalio se, misleći na nagradu koju je Kiran osvojio za film "A Real Pain".

Ime koje je postalo šala i deo ličnog identiteta

Objašnjavajući zašto je uopšte pristao na ovakav potez, Kalkin je rekao:

"Na kraju je izglasan predlog "Mekoli Kalkin", tako da se sada zovem Mekoli Mekoli Kalkin Kalkin. Ako mi neko priđe na aerodromu i pita: "Izvinite, da li ste vi Mekoli Kalkin?", mogu da odgovorim: "Pa, Mekoli Kalkin mi je srednje ime." Sve sam to uradio zbog te jedne šale."

Povratak u javnost i novi projekti

Kalkin je tokom devedesetih bio jedno od najprepoznatljivijih lica Holivuda, nakon čega se povukao iz industrije u ranoj adolescenciji. U poslednjim godinama otvoreno prihvata nostalgiju koju fanovi i dalje gaje prema "Samu u kući". Pojavljivao se u kampanjama koje se oslanjaju na njegov kultni lik, uključujući i popularne reklame za Gugl.

Glumac trenutno radi na novim projektima, među kojima je i uloga u drugoj sezoni serije Fallout, gde će, prema najavljenom trejleru, tumačiti ekscentričnog "genijalca".

