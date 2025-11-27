Slušaj vest

Poznata ruska glumica Aglaja Tarasova proglašena je krivom u slučaju krijumčarenja narkotika, zbog čega ju je Gradski sud u Domodedovu (Moskovska oblast) osudio na tri godine uslovne kazne i novčanu kaznu od 200.000 rubalja. Prekršaj se odnosi na svega 0,38 grama hašišovog ulja, pronađenog u njenom vejpu po povratku iz Tel Aviva.

Blaga presuda uprkos ozbiljnoj optužbi

Foto: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Tarasovoj je pretila kazna od tri do sedam godina zatvora po članu 229.1 Krivičnog zakonika Rusije („krijumčarenje droge“). Ipak, sud je doneo znatno blažu odluku. Tužilac je takođe predložio uslovnu kaznu od tri i po godine, navodeći da se glumica, koja ima 31 godinu, može resocijalizovati i bez zatvaranja. Suđenje je održano iza zatvorenih vrata 26. novembra.

Glumičina izvinjenja i „gorka lekcija“

Tokom procesa Tarasova je u potpunosti priznala krivicu, ali je istakla da je vejp dobila 2022. godine kao poklon od poznanika iz Izraela, verujući da sadrži malu količinu legalne materije. Nazvala je događaj „ogromnom i glupom greškom“ i „teškom životnom lekcijom“.

Foto: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

Za vreme istrage sud joj je odredio blažu meru — ograničenu upotrebu interneta i zabranu noćnih izlazaka, umesto kućnog pritvora.

Šira publika pamti je po ulozi Nađe Lapšine u filmu „Led“ (2018), gde je glumila rame uz rame sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem, sa kojim je, prema pisanju medija, bila u dvogodišnjoj vezi. Upravo ta uloga donela joj je i prestižnu nagradu Zlatni orao za najbolju glumicu.

Iako je filmska karijera obećavala, sada se nalazi u centru jednog od najvećih skandala u ruskom filmskom svetu poslednjih godina.

