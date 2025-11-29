Slušaj vest

Pevačica Lejdi Gagai dalje pokazuje da je modna ikona koja ne greši - od glamuroznih večernjih izdanja do opuštenih dnevnih kombinacija, njen stil ne prestaje da inspiriše i fanove i kritičare, i uvek je zapažena zbog onoga što radi, ali i kako se prikazuje.

Američka pevačica (39) nedavno je u francuskoj prestonici privukla pažnju efektnim zelenim satenskim odelom, kreacijom renomiranog dizajnera Toma Forda. Oversajz kroj odela kombinovala je s prozirnim mrežastim grudnjakom, koji je diskretno istakao dekolte, dok su sunčane naočare dodale dašak misterije, a crne cipele upotpunile sofisticirani luk, kojim se i ovoga puta izdvojila iz mase.

Lejdi Gaga Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, najveću pažnju izazvala je dramatična promena frizure - platinasto plave uvojke zamenila je crnom kosom, što joj je dalo potpuno novu, odvažnu i snažnu modnu energiju. Mnogi tvrde da je na prvu nisu prepoznali i da izgleda potpuno drugačije, a njena transformacija je, kao i uvek, smela.

Lejdi Gaga u Parizu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U Parizu je Lejdi Gaga na pripremama za završni koncert evropskog dela turneje, koji će se održati u prestižnoj Akor areni, pre nego što turneja nastavi ka Australiji. Njeno pojavljivanje još jednom potvrđuje da modni instinkt ove umetnice ostaje nepogrešiv i da njen stil svakom izdanju daje jedinstvenu, nezaboravnu notu.

