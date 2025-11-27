Slušaj vest

Prema pisanju domaćih medija, glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković, zajedno sa ćerkama Milom i Verom, sprema se za preseljenje na novu adresu. Posle višegodišnjeg života na Novom Beogradu, odlučili su da im je potreban veći i mirniji dom, a nekretninu koja ispunjava njihove potrebe pronašli su u Zemunu.

Sloboda Mićalović, Vojin Ćetković u seriji Tajne vinove loze Foto: Miša Obradović

Kako se navodi, glumci su stan u zgradi starije gradnje kupili još pre godinu dana, ali tek sada planiraju da se konačno usele. Lokacija je, prema izvorima, idealna za porodičan život — u blizini je Dunav, puno zelenila i parkova, te sve što porodici može biti potrebno.

Dom iz detinjstva sestara Mićalović

Tri sestre Mićalović odrasle su u Leskovcu u toploj porodičnoj atmosferi, a taj dom i danas predstavlja mesto okupljanja za praznike i važne porodične datume.

Posebno u vreme Božića, kuća u kojoj su odrastale ponovo oživi, vraćajući ih u dane detinjstva. Slobodina sestra Dragana pre nekoliko godina je putem Instagrama kratko prikazala delić te porodične kuće, posebno drag tokom zimskih praznika.

Praznična atmosfera u porodičnoj kući

Na jednoj od objavljenih fotografija videla se tradicionalna božićna trpeza — pogača, žito, kadionica — uz zvuke duhovne muzike koji dopiru iz pozadine. Ambijent, kako je izgledalo, bio je toliko topao i živ da je “slika gotovo progovorila“.

I druga fotografija prenosila je isti duh. Zid ukrašen ikonama, heklani stolnjak koji budi nostalgiju, šarena šolja, voće, domaća rakija i božićni kolači — prizor kao iz porodične bajke.

Detalji koji čuvaju uspomene

Najposebnije mesto u dnevnoj sobi zauzima klavir, okružen porodičnim fotografijama. Među njima je i portret na kome su Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković. Sve odiše toplinom, zajedništvom i mirom — baš onim što i glumačku i njihovu veliku porodicu povezuje već godinama.

