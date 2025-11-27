Slušaj vest

Glumac Kol Spraus, kojeg se mnogi sećaju kao preslatkog Bena, sina Rosa Gelera iz kultne serije „Prijatelji“, otkrio je zašto mu je rad uz Dženifer Aniston kao sedmogodišnjaku predstavljao veliki izazov. Kako kaže, razlog je bio jednostavan – bio je potpuno, beznadežno zaljubljen.

Zaljubljenost na setu

Spraus se pojavio u svega nekoliko epizoda, ali je mali Ben ostao upamćen kao jedan od najsimpatičnijih likova iz serije. A čini se da je Rejčel Grin, koju je tumačila Aniston, ostavila još dublji trag.

U jednom starijem intervjuu Spraus se prisetio koliko ga je ta dečja zaljubljenost ometala u poslu.

Pogledajte fotografije iz serije:

1/5 Vidi galeriju Kol Spraus kao mali Ben u seriji Prijatelji Foto: Warner / AFP / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

„Bio sam zaluđen“, rekao je Spraus za New York Post. „Ostao bih bez teksta – bukvalno. Ućutao bih se, ukočio i zaboravio replike… Bilo je baš teško.“

„Zastrašujuće iskustvo“ na jednom od najpopularnijih setova

Iako su ga mučile slatke muke, Spraus rad na „Prijateljima“ opisuje kao „predivno iskustvo“, naglašavajući da je cela ekipa bila izuzetno dobra prema njemu.

Ipak, priznaje da ga je ogromna popularnost serije i njenih zvezda kao dete – plašila.

„Razmere su bile neverovatne – osećali ste to čim zakoračite na set, čak i kao klinac. Bilo je izazovno biti malo dete koje radi sa glumcima koji su tada bili apsolutna elita. Iskreno, bilo je zastrašujuće.“

Odnosi sa ekipom danas

Spraus kaže da se nakon završetka snimanja nije često sretao s glumcima iz serije.

„Kad bih ih video, rekao bih: ‘Zdravo’, i to je to“, kaže kroz smeh i dodaje da ga verovatno ne bi ni prepoznali.

Liza Kudrou, Dženifer Aniston, Metju Peri, Kortni Koks Met LeBlank, David Švimer Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

„Prošlo je mnogo vremena, a i ne izgledam isto. Ako bih izgledao isto, to bi već bilo pomalo uznemirujuće.“

Tamna strana dečje slave

Glumac je govorio i o traumi odrastanja pod reflektorima, ističući da ima veoma komplikovan odnos prema kulturi slavnih.

Iako mnogi misle da su on i brat blizanac Dilan Spraus prošli kroz dečju slavu bez posledica, Kol tvrdi suprotno – posebno kada se njihova iskustva uporede sa iskustvima mladih glumica.

Foto: Profimedia

„Žene su bile seksualizovane mnogo ranije nego moj brat i ja, pa nema šanse da upoređujemo svoja iskustva“, rekao je za The New York Times. „Svaka dečja zvezda nosi sopstvenu traumu. A kad govorimo o tome da dečje zvezde ‘polude’, zapravo promašujemo suštinu – sama slava je trauma.“

(Zabava/Jutarnji.hr)

Bonus video: Doručak Dženifer Aniston