Holivudska glumica Ešli Džad u svojoj biografskoj knjizi po prvi put otvoreno govori o traumama koje je godinama skrivala — o tri iskustva seksualnog nasilja i o zlostavljanju koje je, kako navodi, pretrpela i od svoje majke Naomi Džad.

Iako je bila jedno od prepoznatljivih lica devedesetih zahvaljujući filmovima "Kolekcionar" i "Dvostruka opasnost", Ešli se povukla iz javnosti pre nekoliko godina, a sada je odlučila da ispriča svoju potresnu životnu priču.

Teško detinjstvo i put ka glumi

Rođena kao Ešli Tajler Čiminela u Granada Hilsu, odrasla je u izrazito teškim uslovima — često bez osnovnih komunalija, uz stalne selidbe i životnu nestabilnost. U detinjstvu je promenila čak 12 škola za 13 godina. Nakon što je napustila Univerzitet u Kentakiju 1990, preselila se u Holivud i započela glumačku karijeru.

Prve uloge ostvarila je u serijama "Zvezdane staze: Sledeća generacija" i "Sestre", da bi se ubrzo probila do glavnih uloga u filmovima "Rubi u raju" i kasnijim holivudskim hitovima. U trenutku kada se povlačila iz javnog života, počela je da radi na autobiografiji u kojoj iznosi mračnu, do tada nepoznatu stranu svoje prošlosti.

Trauma iz porodice i godine ćutanja

U knjizi Ešli tvrdi da ju je majka Naomi emocionalno i seksualno zlostavljala, zbog čega je već u najranijem detinjstvu upala u duboku depresiju. Kako navodi, sramota i strah sprečili su je da bilo kome kaže kroz šta prolazi, uverena da joj niko ne bi poverovao.

Pored toga, pretrpela je zlostavljanje od starijeg muškarca dok je bila dete, silovanje u tinejdžerskim godinama, kao i napad koji je počinio rođak čijeg se identiteta prisetila tek tokom intenzivne psihoterapije.

"Silovanje sam preživela tri puta. Nakon jednog od njih sam ostala trudna i zahvalna sam što sam uspela da pristupim sigurnom i legalnom abortusu. Silovatelj je bio iz Kentakija i imao bi očinska prava i u Tenesiju, odakle sam ja. Detetu bih bila roditelj isto kao i čovek koji me je silovao," iskrena je bila glumica.

Suočavanje sa napadačem

U podkastu "Isceljivanje sa Davidom Keslerom", Ešli je otkrila da se čak sastala sa jednim od svojih napadača, želeći da čuje njegovu verziju događaja. Na tom susretu, kako opisuje, sedeli su u stolicama za ljuljanje pored potoka i razgovarali. Glumica je ispričala da joj je napadač izrazio kajanje, što je za nju imalo neočekivano snažan značaj:

"Želela sam da podelim tu priču jer postoji mnogo načina za izlečenje od tuge i važno je podsetiti slušaoce."

Podrška sestre i proces izlečenja

Ešli otkriva da ju je sestra Vinona Džad podstakla da potraži profesionalnu pomoć nakon što se suočila s problemima prejedanja. Rehabilitacija i rad sa terapeutkinjom pomogli su joj da napokon otvori najdublje i najteže uspomene iz detinjstva i mladosti.

Njena autobiografija, kažu kritičari, predstavlja hrabar i bolan uvid u život žene koja je preživela nasilje, uspela da se izbori za uspeh i, uprkos svemu, pronađe put ka unutrašnjem miru.

