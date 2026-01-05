Slušaj vest

Holivud je navikao na burne životne priče zvezda, ali retko koja je tako često bila u centru zabrinutosti javnosti kao glumica Amanda Bajns. Vikend za nama doneo je još jednu uznemirujuću epizodu, koja je ponovo otvorila pitanje njenog mentalnog zdravlja i dugogodišnjih problema.

Uspon tinejdž zvezde i početak problema

Amanda je kao dete i tinejdžerka dominirala Nickelodeon programom i filmovima za mlađu publiku. Međutim, kasnije je njena karijera skrenula sa puta zbog niza neobičnih i zabrinjavajućih događaja. Jedan od najpoznatijih incidenata bio je kada je zapalila komšijski prilaz, tom prilikom umalo povredivši psa, što je dovelo do prisilne hospitalizacije.

U galeriji pogledajte fotografije Amande Bajns:

Amanda Bajns - paparaco fotografije Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, JACK / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prvi nagoveštaji ozbiljnih problema pojavili su se 2012. godine, kada je uhvaćena za volanom pod dejstvom narkotika. Nakon toga usledili su čudni intervjui, bizarnosti na društvenim mrežama i drastične promene izgleda, uključujući i tetovaže po licu.

U jednom periodu se suočila i sa glasinama o navodnoj trudnoći sa producentom Denom Šnajderom, čije se ime našlo u središtu optužbi za zlostavljanje dece-glumaca sa Nickelodeona. Amanda je negirala da je zatrudnela, ali nije komentarisala navode o eventualnom zlostavljanju.

Finansijski uspeh i brzi pad

U vreme najveće slave, oko 2015. godine, Amanda je, prema navodima, raspolagala ogromnim bogatstvom — procenjuje se više od 165 miliona dolara. Ipak, uprkos materijalnom uspehu, njeni privatni problemi postajali su sve ozbiljniji.

Amanda Bajns u mladosti, vozi se u automobilu
Amanda Bajns Foto: Universal Collection / Everett / Profimedia

Kako prenosi TMZ, glumica je nedavno pronađena naga i potpuno dezorijentisana na ulicama Los Anđelesa. Svedoci tvrde da je sama zaustavila automobil i vozaču rekla da prolazi kroz psihotičnu epizodu, a zatim je lično pozvala hitnu pomoć. Tim za mentalno zdravlje odmah ju je odveo u bolnicu, gde je doneta odluka da bude privremeno zadržana. Iako nije bila fizički povređena, incident se dogodio u posebno rizičnom delu grada, pa se smatra velikom srećom da je sve završeno bez većih posledica.

Godine borbe i starateljstvo

Amanda, koja danas ima 39 godina, dugo se suočava sa bipolarnim poremećajem i depresijom. Njeno zakonsko starateljstvo, koje je devet godina vodila njena majka Lin Bajns, ukinuto je 2022. godine. Tada se činilo da glumica napreduje i da polako gradi stabilniji život, ali novi incidenti pokazuju da se borba nastavlja i da oporavak nije linearan.

Veza sa Polom Majklom i podrška porodice

Amanda Bajns sa plavim obrvama i tetovažom srca na licu
Amanda Bajns ima ozbiljnih problema Foto: Printskrin/Instagram

Tokom perioda odvikavanja, Amanda je upoznala Pola Majkla, koji joj, prema navodima bliskih ljudi, pomaže da održi trezvenost. Njih dvoje su ubrzo započeli romansu i veridbu, a glumica je istetovirala njegovo ime na zglobu — jedan od njenih brojnih novih tetovaža.

Odnos sa roditeljima godinama je bio hladan i konfliktan, ali izvori tvrde da se situacija popravila i da danas zajedno pokušavaju da joj pruže stabilno okruženje.

Daleko od reflektora, blizu novih borbi

Amanda Bajns puši cigaretu na stepeništu na ulici
Amanda Bajns ima ozbiljnih problema Foto: Profimedia

Amanda više ne mašta o povratku pred kamere i navodno je potpuno fokusirana na svoj oporavak i miran, privatan život. Ipak, povremeni incidenti, poput ovog poslednjeg, podsećaju javnost da glumica i dalje vodi tešku unutrašnju bitku.

Iako je u prethodnim mesecima izgledalo kao da se vraća normalnom životu, najnoviji događaj ponovo postavlja pitanje da li će se Amanda Bajns ikada vratiti normalnom toku života.

Ne propustitePop kulturaMuž joj batinama polomio nos, sahranila oba sina: Život slavne pevačice bio je sve samo ne bajka
Tina Tarner na koncertu
Pop kulturaNekad je bio dečija zvezda, a sad živi kao beskućnik: Njegova rođena majka tvrdi da mu ne treba novac
Tajlor Čejs kao dete.jpg
Pop kulturaOtac nacista nije želeo ni da čuje za nju: Sahranila dete, muža i majku, a o njenom bogovskom glasu i dalje se priča
Frida Lingstad pevačica grupe ABBA
Pop kultura"Znao je da ne sme da mi dira lice": Godinama trpela muža nasilnika, a posle gubitka bebe primila je još jedan strašan udarac
linda-evandjelista.jpg

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor

Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija