Iako ulazimo u najhladniji period godine, za pojedine slavne osobe zima definitivno nije prepreka za bilo šta, pa često svedočimo raznim "letnjim" objavama na društvenim mrežama.

I slavna izraelska manekenka Bar Rafaeli koja je nekada važila za jednu od najlepših žena sveta, a i sada može parirati mnogo mlađim koleginicama, ne odoleva ovom "trendu", pa je na društvenim mrežamaobjavila seriju fotografija u kupaćem kostimu.

Pozirala je u crvenom bikiniju i prikupila hiljade lajkova, a ono što je navrednije pažnje - pokazala je impresivnu liniju u 41. godini.

Mnogi su očarani njenom prirodnom lepotom (i dalje), a evidentno je da izgleda mladoliko: "Prirodna lepotica", "Najlepša žena na svetu", "Izgledaš predivno u crvenom", "Izgleda bolje nego ikada"...

Još ako napomenemo da je majka troje dece, ne čudi da i danas savršenim izgledom privlači pažnju, baš kao i nekada.

Bar Refaeli poznata je i kao bivša devojka Leonadra Dikaprija, a nakon raskida s njim, 2011. godine, venčala se s preduzetnikom Adijem Ezrom s kojim je i danas u srećnom braku.

(Kurir.rs/Superžena)

