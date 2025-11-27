Slušaj vest

Ponekad, dok istražujemo skriveni deo Jutjuba ili arhive stare muzike, naiđemo na glasove koji su odjeknuli pre decenija, a danas zvuče neočekivano savremeno. Jedan od tih glasova je i Koni Konvers, kantautorka čija je muzika iz pedesetih godina prošlog veka ostala gotovo neprimećena – sve dok se decenijama kasnije nije pojavila kao pravo otkriće za muzičke istoričare i fanove folk muzike.

Prva decenija života i odlazak u Njujork

Rođena kao Elizabet Iton Konvers 1924. godine u Nju Hempširu, bila je stipendista Univerziteta u Masačusetsu. Ipak, nakon dve godine studija odlučuje da napusti fakultet i preseli se u Grinič Vilidž, tada boemski centar umetnosti i poezije.

Pogledajte u galeriji fotografije Koni Konvers:

1/5 Vidi galeriju Koni Konvers, folk kantautorka 1950-ih, sa gitarom i prelepim pesmama, inspiracija generacijama Foto: printscreen/youtube/Cold Case Detective

U Njujorku počinje da se predstavlja kao Koni Konvers, menjajući identitet i započinjući novi život. Tu počinje da piše pesme, često ih izvodeći pred prijateljima. Njeni religiozni roditelji nisu podržavali njen umetnički put, ali Konvers je bila odlučna da snimi i objavi svoju muziku.

Prvi snimci i nastupi

Neke pesme Koni Konvers snimila je sama, dok je animator Džin Dajč snimio ostale i pomogao joj da dobije prvi televizijski nastup na CBS-u. Ipak, taj nastup ostaje i njen poslednji javni. Godine 1961., dok Bob Dilan osvaja Grinič Vilidž kao lider nove folk generacije, Konvers se seli u En Arbor – njen talenat i trud tada prolaze gotovo neprimećeno.

Privatni život i depresija

U En Arboru postaje urednica jednog žurnala, dok pesme polako ostavlja iza sebe. Depresija i zavisnost od alkohola uzimaju danak, a prijatelji i porodica ne uspevaju da je izvuku iz stanja očaja. Koni je živela povučeno, nikada se nije udavala, a njene pesme sugerišu intimne veze, iako je privatni život ostao misterija.

Nedelju dana nakon 50. rođendana, 10. avgusta 1974, poslala je pisma prijateljima i porodici i napustila En Arbor kolima – više nikad nije viđena. Njeno telo ni vozilo nisu pronađeni.

„Ljudsko društvo me fascinira i ispunjava tugom i radošću; ja samo ne mogu da pronađem mesto da se u njega uklopim.“

Porodica je poštovala njenu odluku, a njena sudbina ostaje nepoznata.

Muzika ispred svog vremena

Konversina muzika bila je izuzetno moderna i netipična za pedesete. Tematski, bavila se individualnošću, ženstvenošću, seksualnošću i ličnim iskustvima, što je tada bilo retko u muzičkoj sceni. Pesme su intimne, često snimane u privatnim prostorima, prožete emocijama, ironijom i finim humorom.

Deceniju kasnije, niz ženskih kantautora poput Džoni Mičel, Loti Golden i Kerol King razvija sličan izražaj – lične priče, introspektivne teme i emotivnu muziku. Njene teme postaju dominantne u popularnoj muzici, primećene kod izvođača poput Kejt Buš, Peti Smit, Nore Džouns i Ejmi Vajnhaus.

Foto: printscreen/youtube/Cold Case Detective

Otkriće decenijama kasnije

Prava renesansa Koni Konvers dolazi 2004. godine kada Džin Dajč pušta njene snimke u radijskoj emisiji Dejvida Garlanda. Muzika oduševljava istoričare i nove generacije slušalaca. Godine 2009. objavljen je album How sad, how lovely sa 17 originalnih pesama, a 2017. različiti izvođači, uključujući Karen O iz benda Yeah Yeah Yeahs, objavljuju album obrada njenih pesama.

Nasleđe i inspiracija

Koni Konvers tiho je obeležila put američke folk muzike, ostavljajući trag koji je tek kasnije otkriven. Njena životna priča – borba za priznanje, depresija i misteriozni nestanak – dodatno naglašava emotivnu snagu njene muzike.

I dok njena porodica veruje da je možda izvršila samoubistvo, može se maštati o scenariju u kojem je konačno pronašla mir negde daleko od pogleda javnosti, slušajući svoj glas na radiju ili gledajući album svojih pesama s osmehom na licu.

Video: Kad se nestala osoba proglašava mrtvom