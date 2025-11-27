Slušaj vest

Vest da je Itan Braun, glumac, model i muzičar, preminuo u 52. godini duboko je pogodila njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su pratili njegov rad. Tragičan događaj potvrdio je njegov otac, proslavljeni kantautor Džekson Braun, putem svoje zvanične Fejsbuk stranice.

U potresnoj objavi navodi se: "Sa dubokom tugom objavljujemo da je 25. novembra 2025. Itan Braun, sin Džeksona Brauna i Filis Mejdžor, pronađen bez znakova života u svom domu. Molimo za privatnost i poštovanje porodice u ovom teškom trenutku. Trenutno nisu dostupni nikakvi dalji detalji."

Muzički talenat koji je otac cenio

Saopštenje Džeksona Brauna o smrti sina Foto: Printscreen/FB/Jackson Browne

Itan je bio poznat ne samo po glumačkim i manekenskim angažmanima, već i po muzičkoj veštini, posebno po sviranju basa. Njegov otac ga je 2022. godine opisao rečima: "On je veoma talentovan basista. Uživam da ga gledam i slušam njegovu muziku. Podseća li me na mene u tim godinama? Ne baš. On je bolji muzičar od mene!"

Poštovanje kolega i prijatelja

O Itanu je pisao i producent Mark Ronson, koji ga je pomenuo u svojim memoarima Night People. Ronson je dočarao njihov period prijateljstva u Njujorku i napisao: "Bio je pravi, sa izuzetno uglađenim crtama lica i pogledom toliko dubokim da je delovalo kao da sa blistavih stranica otkriva najskrivenije istine."

Dodao je da je Itan nosio "oštre jagodične kosti" svoje majke, glumice i manekenke Filis Mejdžor, i "duboke oči" koje je nasledio od oca.

Težak porodični gubitak iz prošlosti

Filis Mejdžor, prva supruga Džeksona Brauna i Itanova majka, tragično je preminula 1976. godine, u 30. godini. Samo dve godine ranije, Itan se pojavio sa ocem na čuvenoj naslovnici časopisa Rolling Stone — fotografiji koja je ostala zabeležena kao simbol njihovog ranog porodičnog života.

Posvećenost očinstvu

Džekson Braun je u intervjuu iz 2021. godine govorio o periodu nakon smrti supruge i o prioritetima koji su se tada promenili: "Imao sam samo dve stvari za koje sam se nadao da ću moći da ih spojim: biti kantautor i otac. I gledao sam na to ovako: ako moram biti samo otac, nadam se da ću to znati i da ću umeti da to radim."

Itan Braun, Džekson Braun Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

Muzičar je prošle godine istakao da mu ponos stvara to što je i Itan izrastao u predanog i brižnog roditelja: "On je divan sin, divan čovek. Volim da ga vidim sa njegovom decom. Kada ga gledam u filmovima, u manekenskim kampanjama, sa njegovom ćerkom, i kako je tako dobar tata, to me čini veoma ponosnim. Osećam da sam uradio nešto zaista ispravno u svom životu."

Porodična nit koja ostaje

Pored Itana, Džekson Braun ima i mlađeg sina, Rajana, koji danas ima 43 godine i koga je dobio sa bivšom suprugom Lin Svini. Porodica se sada suočava sa nenadoknadivim gubitkom, dok se muzička i umetnička zajednica priseća života čoveka koji je iza sebe ostavio snažan trag — i na sceni i van nje.

