Manekenka Keli Bruk, prozvana ženom s najsavršenijim telom na svetu, koja je nedavno progovorila o davnom raskidu sa Džejsonom Stejtamom, učestvuje u aktuelnom rijalitiju "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" u kojem se radi o tome da učesnici preživljavaju i snalaze se u džungli, a u pitanju su samo slavne osobe.

Keli Bruk Foto: ITV / Planet / Profimedia

Keli Bruk je jedna od tih slavnih ličnosti, odnosno takmičarki koja se bori za glavnu nagradu u Australiji, a koja je u novoj sezoni ukrala svu pažnju - pokazavrši svoje raskošne adute u bikiniju.

Bila je izuzetno raspoložena u jednoj od scena koja se brzinom svetlosti proširila društvenim mrežama, pa su usledile brojne reakcije i gledalaca i korisnika interneta.

Pojedini pišu kako je Keli najviše zastupljena na ekranu i da su drugi takmičari "zapostavljeni" u odnosu na nju, što im je zasmetalo, a drugi smatraju da koristi svoj izgled kako bi bila u centru pažnje, odnosno kako bi što češće i duže bila u kadru.

(Kurir.rs/Superžena)

