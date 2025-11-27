Slušaj vest

Italijanska blogerka Kjara Feranji godinama je važila za jednu od najuticajnijih influenserki na svetu. Njen blog The Blonde Salad pratio je ogroman broj ljudi, a komadi istoimenog brenda prodavali su se širom planete. Međutim, slava i poslovno carstvo "italijanske Kim Kardašijan" poslednjih godina počela je da se urušava. Sve je kulminiralo optužbama za lažnu humanitarnu prodaju prazničnih kolača i jaja, a poslovna imperija koju je gradila više od decenije sada se trese do temelja.

Danas Kjara Feranji, influenserka koja je izgubila milione, ugled i brak, može da dobije i do pet godina zatvora.

Karijeru je počela još tokom studija, kada je njen blog pun modnih saveta i pristupačnih stilskih ideja postao viralan. Kako je rastao broj pratilaca, tako su rasli i Kjarini prihodi, a profil su preplavile fotografije putovanja, luksuzne odeće i blještavog života.

1/6 Vidi galeriju Kjara Feranji Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Instagram/chiaraferragni

Kjara svoj uspeh objašnjava kombinacijom uticaja i pristupačnih modnih predloga.

"Ljudi su shvatali da mogu kupiti sličan outfit i izgledati jednako lepo kao u magazinima, a da ih to ne košta bogatstvo", pričala je.

Brzo je skupila više od milion pratilaca i počela da sarađuje sa velikim brendovima kao što su Victoria's Secret i Pantene. Postala je i prva blogerka na naslovnoj strani magazina Vogue.

Kjara je ubrzo postala oličenje italijanske it-girl kulture. Garderober pun Chanel torbi, stalna prisutnost na Nedeljama mode i glamurozni život doneli su joj status modne ikone.

Sa sve većom popularnošću rasli su i milioni. U jednom trenutku, prema procenama, Feranji je vredela oko 40 miliona dolara. Amazon Prime je pozvao nju i porodicu da snimaju rijaliti The Ferragnez, koji je postao ogroman hit.

Stručnjaci za PR opisivali su je kao italijansku Kim Kardašijan: glamuroznu, pametnu i poslovno nezaustavljivu.

Humanitarni skandal koji joj je uništio karijeru

Posle godina dominacije, Feranji su počeli da zasenjuju mlađi influenseri iz TikTok generacije. Ipak, pravi lom nastao je kada se ispostavilo da humanitarne kampanje koje je vodila nisu bile onakve kakvim ih je predstavljala.

Godine 2022. u saradnji sa proizvođačem kolača Balocco lansirala je praznični kolač pandoro, koji je koštao čak tri puta više nego standardna verzija. Tvrdila je da će sav novac ići u dečju bolnicu u Torinu.

Međutim, obećana donacija nikada nije uplaćena, što je izazvalo bes javnosti.

Nakon istrage, Feranji je kažnjena sa milion evra, a Balocco sa dodatnih 400 hiljada. U videu koji je objavila na mrežama kroz suze je tvrdila da se radilo o "komunikacionoj grešci" i da nije imala loše namere.

Ali javnost joj nije poverovala.

Usled pritiska, tužilaštvo Milana obnovilo je istragu i podiglo optužnicu za prevaru sa otežavajućim okolnostima. Ubrzo su se pojavile i informacije o drugoj problematičnoj saradnji: uskršnjim jajima brenda Dolči Precozi, takođe predstavljenim kao humanitarna akcija za decu sa autizmom.

Istraga je pokazala da je donaciju isplatila samo kompanija, dok je Feranji u dve godine zaradila oko 1,2 miliona evra i nije dala ni cent projektnim organizacijama.

Suđenje je počelo u septembru 2025. godine, a ona se na drugom ročištu 4. novembra pojavila lično i tvrdila da će "dokazati svoju nevinost". Presuda se očekuje u januaru.

Kjara i Fedez Foto: Printscreen/Instagram/Fedez

Raspad braka

Skandal sa kolačima nije bila jedina drama. Upravo u to vreme Feranji je objavila da se razvodi od supruga, repera Federika Lučija (Fedeza), tvrdeći da joj je godinama bio neveran, čak i na dan venčanja.

Njihova svadba na Siciliji bila je medijski događaj godine: tri Dior venčanice, snimanje za Vogue i ogromna pažnja javnosti.

Kjara je u braku dobila dvoje dece, sina Leonea i ćerku Vitoriju. Zajedno su posedovali luksuzne nekretnine, od penthausa u Milanu do kuće na jezeru Komo. Uprkos velikoj imovini, Feranji nije tražila alimentaciju i dogovor o podeli imovine postignut je pre početka razvoda.

Kasnije su italijanski mediji pisali da je u vezi sa Đovanijem Tronketijem iz porodice koja vodi Pireli, ali oni odnos nikada nisu zvanično potvrdili.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kjara Feranji