Glumac Bred Pit našao se u centru još jedne onlajn prevare. Jedna penzionerka iz Švajcarske, koja se predstavila kao Patrisija, izgubila je više od 100.000 dolara jer je verovala da je u vezi sa glumcem. Patrisija je čak otputovala u SAD, gde je provela tri nedelje sama u hotelskoj sobi, čekajući da se Pit pojavi.

Penzionerka je mesecima bila uverena da se zaljubila u pravog Breda. Međutim, ispostavilo se da je postala meta onlajn prevaranta koji se predstavljao kao slavna filmska zvezda i tako joj ispraznio ušteđevinu. Sve je počelo u maju 2024. nakon što je počela da prati Breda na Instagramu. Ubrzo je dobila poruku od osobe koja se predstavila kao njegov menadžer. Lažni menadžer ju je pitao da li želi da razgovara sa Bredom, na šta je pristala.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

„Počeli smo normalno da komuniciramo, kao dvoje ljudi koji se upoznaju, vrlo nežno“, rekla je ona, prenosi Dejli Mejl.

Vremenom su njihove poruke postajale sve češće, a muškarac joj je potom izjavio ljubav.

„Postavlja mi mnogo pitanja o tome šta osećam, o tome šta mi se dopada, kako vidim život, a onda mi jednog dana stavlja do znanja da je zaljubljen u mene“, ispričala je Patrisija.

Prevarant je takođe tražio da njihovu „romansu“ čuva u tajnosti. „Bred“ joj je slao poruke poput:

„Moja ljubavi, ti si mi sve sada i zauvek.“ Patrisija mu je poverovala u sve što je govorio.

„Ovo je prava veza koja se razvija pa se prepuštam tom osećaju ljubavi“, pomislila je. Međutim, situacija je eskalirala kada su počeli da pričaju o sastanku uživo.

Prevarant je tvrdio da mu treba novac kako bi se sreli.

Bred Pit Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

„Dušo, moj menadžment traži 50.000 dolara“, napisao je u jednoj poruci i dodao da je to standardna cena za svakoga ko želi da provede vreme sa njim. Isprva je Patrisija odbila, ali je kasnije samu sebe ubedila da bi to možda moglo biti legitimno. „Pomislila sam: ‘Pa možda tako funkcionišu stvari. Nikada ranije nisam bila u kontaktu sa glumcem’“, ispričala je penzionerka, koja je prevarantu prvo poslala 30.000 dolara, a potom i preostalih 20.000.

Nedugo zatim, pravi Bred se pojavio na Filmskom festivalu u Veneciji, a Patrisija se nadala da će ga napokon upoznati. Spakovala je mali kofer i čekala instrukcije da mu se pridruži. Međutim, on joj se nikada nije javio. Umesto toga, lažni Bred joj je poslao cveće i poruku: „Volim te jako puno, dušo, jedva čekam da provedem ostatak svog života sa tobom. Pit.“

Uplatila mu 50.000 evra

Nakon što mu je uplatila 50.000 dolara, bilo joj je sve teže da odustane od „veze“. Prevarant je tražio još 10.000 dolara za navodne medicinske troškove, a zatim i dodatnih 10.000. Patrisija je, kako kaže, bila preplavljena stresom, ali mu je nastavila plaćati jer je verovala da je voli. Nakon dodatnih uplata predložila mu je da se sretnu u SAD-u, rezervisala let i bila uverena da će ga napokon sresti. Međutim, na kraju je provela tri nedelje u hotelu, ispijajući koktele sama dok je čekala. Svoj „partnera“ nikada nije upoznala, a na kraju mu je poslala još 20.000 dolara pre nego što se vratila kući.

Shvatila da je prevarena

Kada se vratila u Švajcarsku, pročitala je priču o Francuskinji koja je izgubila 830.000 evra zbog prevaranta koji se predstavljao kao Bred Pit. Tek tada je shvatila istinu, nakon što je videla sličnosti u njihovim pričama. Patrisija je otišla u policiju kako bi podnela zvaničnu prijavu.

„Kada sam stigla i rekla: ‘Mislim da sam prevarena’, nisam mogla ni da izgovorim Bredovo ime“, rekla je.

Penzionerka sada pokušava da obnovi svoj život, ali kaže da je emocionalna šteta ogromna. „To je neopisiva sramota. Godinu dana sam provela u vezi koja nije postojala. Pitaš se: ‘Kako su mogli tako da me iskoriste?’“, ispričala je uznemirena Patrisija.

Druga žrtva prevare Foto: Shutterstock, Printscreen/ YouTube/ Le Figaro

Još jedna žrtva prevare

Ranije ove godine jedna žena iz Francuske, En Denešatel, bila je prevarena od strane osobe koja se predstavljala kao slavni glumac. Prevarant je koristio lažni profil na društvenim mrežama i fotografije generisane veštačkom inteligencijom kako bi ženu ubedio da Pitu treba novac za lečenje raka bubrega. En je najpre primila poruku od osobe koja se predstavila kao Džejn Eta Pit, Bredove majke. Lažna Džejn joj je rekla da je ona savršena žena za njenog sina, a potom je počela da dobija poruke od „glumca“ koga je stvorila veštačka inteligencija.

U isto vreme En je bila usred razvoda. U emisiji „Sept à Huit“ objasnila je da joj je prevarant izjavio ljubav i pitao je da se uda za njega. Slao joj je i luksuzne poklone, ali ju je naterao da plati carinu jedan račun ju je koštao 9.000 evra. En je dobijala i fotografije koje su prikazivale Breda u bolničkom krevetu. Na jednoj od njih držao je papir na kome je pisalo: „Volim te, En.“ Na drugoj su se videli lekari kako ga pregledaju. Sve fotografije bile su generisane veštačkom inteligencijom, što ona u početku nije znala. Prevarant joj je čak slao i lažan mejl od „lekara“, u kome je pisalo da se glumac bori za život.

Obrazloženje koje joj je dao bilo je da ne može da pristupi novcu jer je Bredova bivša supruga Anđelina Džoli zamrzla njegov bankovni račun.

Francuskinja je poverovala u njegove laži, a da je prevarena shvatila je tek nakon što je pravi Bred snimljen u društvu partnerke Ines de Ramon.

„Pitam se zašto su baš mene odabrali i naneli mi toliku štetu. Nikada nisam povredila nikoga. Ti ljudi zaslužuju pakao“, rekla je ona.