Bivši dečko Kim Kardašijan Rej Džej je uhapšen nakon incidenta u njegovom domu U Los Anđelesu koji se odvio za Dan zahvalnosti.Reper se javio uživo iz svoje kuće - odmah je povikao da mu je to "najgori Dan zahvalnosti na je*enom svetu", tvrdeći da neko pokušava da mu odvede decu i da mu preti.

Rej Džej Foto: Instagram

Reper je sve snimao kamerom. A snimci su deoma dramatični. U jednom trenutku se vidi kako reper uzima pištolj sa stola i ubacuje metke u njega te da je spreman da ga repetira:

Rej Džej Foto: Instagram

"Ako se ovi idioti približe vratima, razneću ovo je*eno s*anje, brate".

Udaljio se od kamere i nekoliko trenutaka kasnije vidi se kako viče na nekoga izvan kadra naređuje im da izađu iz kuće i optužuje ih da u neovlašećno ušli.

Njegova bivša supruga Princes Lav tada ulazi i govori da vodi njihovu decu. Ova rijaliti učesnica koja je u naručju držala njihovu ćerku Melodi, optužuje Reja da je uperio pištolj u nju, više puta mu govori "uperio si pištolj u nas", dok on uzvraća da su ona i njena rođaka pijane. Naziva ga zatim "zlostavljač žena".

Nekoliko sekundi kasnije, ulaze žena i muškarac. Muškarac se suočava sa Rejom, što izaziva eksploziju. Reper mu preti: "Upucaću te!.

Kamera se spušta dok se zvuk i dalje čuje. Rej preti muškaruc: "Ubiću te", a onda viče: "Izlazi iz moje kuće pre nego što te upucam. Uperio sam pištolj u sebe".

Čuje se plač deteta, a u pozadini policijske sirene. Može se nagovestiti da policijaci ulaze u kuću i obezbeđuju mesto događaja.

rinces razgovara sa policajcem i objašnjava šta se dogodilo - u jednom trenutku kaže: "Sin mi je rekao da je pištolj na stolu", ali zvuk je prigušen.

Izvori iz policije rekli su za TMZ da su policajci primili poziv oko četiri sata ujutru. Poziv je upućen kao potencijalni slučaj porodičnog nasilja.

I dalje zvanična supruga Reja Džeja koji je nedavno tužio Kim Kardašijan i Kris Džener zbog snimka intimnog odnosa, podnela je zahtev za razvod u martu 2024. To je bilo četvrti put da povlači taj potez tokom njihove veze. Venčali su se 2016. Pored ćerke, imaju i sina Epika (5). Oboje su tražili zajedničko starateljstvo.

(Kurir.rs/Žena)