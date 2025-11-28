Slušaj vest

Porodica veteranskog američkog glumca Brusa Vilisa objavila je nameru da, nakon njegove smrti, donira njegov mozak nauci. Vest je privukla pažnju širom sveta i potiče direktno od njegovih najbližih, predvođenih suprugom Emom Heming Vilis.

Od 2022. godine Brus Vilis povukao se iz glume nakon dijagnoze afazije. Godinu dana kasnije, lekari su dijagnozu ažurirali na frontotemporalnu demenciju (FTD), neurodegenerativnu bolest koja postepeno narušava funkcije poput jezika, ponašanja i ličnosti.

U svojoj nedavnoj knjizi "Neočekivano putovanje", Ema Heming Vilis otkriva da je porodica odlučila da donira glumčev mozak nakon njegove smrti u nadi da će stručnjaci moći detaljnije da prouče efekte FTD.

Značaj donacije prema istraživačima

Prema rečima istraživača, ova donacija može pomoći naučnoj zajednici da identifikuje moždane promene (abnormalne proteine, mutacije, strukturne promene) koje bi inače bilo teško uočiti. To smatraju osetljivim, ali neophodnim korakom.

Nasleđe koje prevazilazi samog glumca

Za porodicu Vilis — uključujući njegovu bivšu suprugu Demi Mur i petoro ćerki — ova odluka predstavlja način da se bolna situacija pretvori u značajan doprinos medicinskom znanju.

Takođe se nadaju da će vidljivost njihovog slučaja pomoći u podizanju svesti o frontotemporalnoj demenciji, bolesti koja je još uvek malo poznata, ali jednako razorna kao i druge, medijski vidljivije demencije.

Detinjstvo

Slavni glumac Brus Vilis, rođen kao Volter Brus Vilis 19. marta 1955. godine u nemačkom gradu Idar-Oberštajnu, u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj, odrastao je u porodici koja se često selila zbog očevog vojnog poziva. Njegova majka bila je Nemica, a otac Amerikanac, pa su nakon očeve službe u vojsci Vilisovi napustili Nemačku i preselili se u američku saveznu državu Nju Džerzi.

Brus je bio najstariji od četvoro dece. Detinjstvo mu je bilo obeleženo porodičnim nesuglasicama, ali i problemom koji ga je pratio godinama — mucanjem. U školskim danima zbog toga je često bio predmet podsmeha i stekao nadimak „Bak-Bak“. Ipak, otkrio je spas u dramskom klubu, gde je na sceni uspevao da govori bez greške.

Brak sa Demi Mur – ljubav i prijateljstvo koje traje

Demi Mur i Brus Vilis Foto: Printscreen/Instagram

Na snimanju filma „Stakeout“, 1987. godine, upoznao je glumicu Demi Mur, koja je ubrzo postala njegova supruga. Njihova ljubav privlačila je pažnju celog Holivuda. U braku su dobili tri ćerke — Rumer, Skaut i Talulu. Ipak, početkom 2000. godine, posle 13 godina zajedničkog života, par se razveo. Uprkos razvodu, njih dvoje su ostali bliski prijatelji i zajedno odgajali decu.

Porodične tragedije i novi početak

Nedugo nakon razvoda, Vilisa je zadesila nova tragedija — njegov brat Robert preminuo je 2001. godine od raka pankreasa. Strah od bolesti tada se uselio i u njega, ali je nastavio da se bori — kroz rad, filmove i posvećenost porodici. U godinama koje su usledile, Vilis je pronašao novi mir kraj manekenke Eme Heming, s kojom se venčao na Beverli Hilsu. Na svadbi su bile i njegove ćerke, kao i bivša supruga Demi Mur, što je retkost čak i u Holivudu. Zajedno su dobili dve ćerke — Mejbel i Evelin.

Borba sa bolešću i neizmerna podrška porodice

Godine 2022. porodica je saopštila da glumac boluje od afazije, poremećaja koji utiče na sposobnost govora i razumevanja jezika. Tokom 2023. i 2024. stanje se pogoršalo — Brus je izgubio gotovo svu moć govora, sve ređe je čitao, a pokreti su mu postali usporeni.

Porodica je saopštila da glumac ima frontotemporalnu demenciju, te da se njegovo stanje i dalje prati, uz stalnu medicinsku negu. Brus Vilis, ikona akcionih filmova poput „Umri muški“ (Die Hard), danas se bori s najtežom ulogom u životu — ali i dalje ima ono što ga je oduvek činilo posebnim: toplinu, dostojanstvo i snagu da inspiriše druge.

