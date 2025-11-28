Slušaj vest

Pre nekoliko dana, uoči Dana zahvalnosti, Megan Markl i princ Hari posetili su narodnu kuhinju u Los Anđelesu zajedno sa svojom decom, Lilibet Dajanom (4) i Arčijem Harisonom (6). Time su pružili podršku inicijativi svoje Fondacije Arčivel, koja nastoji da pomogne ljudima koji se suočavaju sa oskudicom hrane. Cela porodica — vojvotkinja, vojvoda i njihovi mališani — učestvovala je u pripremi i pakovanju obroka.

Snimak sa događaja objavljen je na sajtu fondacije, a pored humanitarnog karaktera posete, posebnu pažnju privuklo je to što je par predstavio ćerkicu Lilibet, koju su do sada retko pokazivali javnosti.

Lilibetina kosa i Harijevi geni

Na snimku je odmah uočljivo da je Lilibet nasledila očevu karakterističnu narandžastu kosu. Korisnici mreže X komentarisali su: "Kako volim boju kose Lilibet" i "Njena kosa je prelepa".

Zanimljivo je da se Harijeva boja kose godinama koristila u medijskim nagađanjima kao navodni „dokaz“ u teorijama da kralj Čarls III nije njegov biološki otac, već da je to Džejms Hjuit, instruktor jahanja sa kojim je princeza Dajana imala romansu. Ipak, ove glasine odavno su odbačene, a fotografije Harijevog dede, princa Filipa, jasno pokazuju veliku fizičku sličnost.

Megan je više puta govorila o tome koliko voli suprugovu boju kose, pa je nosila i haljine nazvane "Ginger". Još na ranijim fotografijama videlo se da je Lilibet tatina kopija, a sada je to još očiglednije. Arči je ovoga puta bio manje primećen, ali je i kod njega ranije postojala nijansa riđe kose, iako je vremenom postao sličniji majci.

Značenje imena i novi skandali iz palate

Megan Markl i princ Hari dali su ćerki ime u čast kraljice Elizabete II, koju su u detinjstvu zvali Lilibet, kao i Harijeve majke, princeze Dajane. Ta odluka izazvala je burne reakcije.

U knjizi "Charles III: Novi kralj, novi dvor. The Inside Story" Roberta Hardmana (2024) iznosi se tvrdnja da je kraljičina bivša asistentkinja rekla da je Elizabeta bila "ljuta kao nikada u životu" kada je čula da Megan i Hari tvrde da ne bi dali ćerki ime Lilibet da kraljica nije bila saglasna.

Po navodima iz knjige, par je angažovao advokate kompanije Schillings kako bi reagovali na pisanja medija, posebno BBC-ja, koji je objavio da kraljica navodno nije bila konsultovana. Megan i Hari su, prema Hardmanu, pokušali da dobiju podršku Bakingemske palate za svoju verziju događaja, ali je palata to odbila.

Portparol para izjavio je: "Vojvoda je razgovarao sa svojom porodicom pre objave o imenu, zapravo je njegova baka bila prvi član porodice kog je nazvao. Tokom tog razgovora, podelio je njihovu nadu da će svoju ćerku nazvati Lilibet u njenu čast. Da nije bilo podrške, ne bi koristili to ime."

Zanimljivo je i to da se ova epizoda ne pominje u Harijevim memoarima "Spare".

Teorije zavere i nagađanja o deci vojvode i vojvotkinje

Pošto Megan i Hari retko prikazuju Arčija i Lilibet, pojedinci u tome vide povod za teorije zavere i tvrde da deca navodno „ne postoje“, te da par angažuje statiste za pojavljivanja na fotografijama. Kao „dokaz“ se navode snimci na kojima se deca vide samo s leđa ili izgledaju različito u pojedinim kadrovima.

Megan Markl i princ Hari Foto: Profimedia

Takođe, kružile su i spekulacije da je Lilibet rođena uz pomoć surogat majke, što par nikada nije komentarisao.

Odnos kraljice Elizabete II prema praunicima

Poznato je da je kraljica Elizabeta II teško podnosila to što retko viđa Arčija i Lilibet. Nakon "Megzita" i preseljenja porodice u SAD 2020. godine, kontakti su bili otežani, pa je Daily Mail pisao da je kraljica pokušavala da decu viđa makar putem video-poziva.

Kada su dolazili u Britaniju, Megan i Hari često nisu povodili decu, osim tokom Platinastog jubileja 2022. godine, kada je Elizabeta konačno upoznala Lilibet. Arčija je prvi put videla ubrzo posle njegovog rođenja 2019. godine u Portlandu, a kasnije i u Vindzoru. Nakon smrti kraljice Elizabete II, Lilibet i Arči zvanično nose titule princeze i princa, u skladu sa pravilima britanske monarhije.

