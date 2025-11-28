Slušaj vest

Laura Gnjatović, koja je nedavno predstavljala Hrvatsku na izboru za Mis univerzuma održanom na Tajlandu, izgleda da još uvek ne žuri da napusti ovu egzotičnu destinaciju. Na društvenim mrežama podelila je trenutak sa plaže i poručila:

- Evo još malkice, pa idem kući - napisala je u opisu objave.

Fotografije koje su privukle veliku pažnju

Na slikama koje je objavila, Laura pozira u bikiniju, a u fokusu su njena vitka figura, duge noge i izražene obline. Ubrzo je dobila veliki broj komplimenata, a objava je prikupila oko 10 hiljada lajkova.

Iako su joj mnogi predviđali dobar plasman na takmičenju, na kraju nije postigla rezultat kakvom su se njeni pratioci nadali.

Iskustvo sa takmičenja

Uoči finala izbora, Laura je otkrila kako izgleda njen svakodnevni ritam na ovom zahtevnom takmičenju. Za Novu TV je ispričala:

- Dosta je naporno, jer sam svakog dana u visokim štiklama. Stopala su mi obmotana, ovo su rane, to vam je dve nedelje konstantnog hodanja u štiklama. Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to, tako da naporan je tempo, snimanja, slikanja... Stvarno je ceo dan bukiran od početka do kraja.

Laura je poznata i po svojoj izuzetnoj visini — meri čak 191 cm, što joj je na sceni dalo upečatljivu pojavnost.

