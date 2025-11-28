Slušaj vest

Serija "Igra prestola" je promenila način na koji gledamo serije - nikada pre gledaoci nisu bez daha gledali obrte, izdaje i stravična ubistva i snimali svoje reakcije, a potom ih kačili na društvene mreže.

Lik koji je ostavio poseban utisak na gledaoce je kada najveći televizijski negativac, Džofri Barateon, a scena kad umire ostala je svima u sećanju. Mnogi su aplauzom pozdravili trenutak kada je ubijen na sopstvenom venčanju, a glumac koji ga je igrao je, navodno, i u privatnom životu zbog ove uloge dobijao brojne negativne komentare.

U pitanju je talentovani Džek Glison, koji se nedugo nakon "Igre prestola" povukao iz javnosti. Mnogi su mislili da je to zbog onlajn mržnje koja je upućivana Džofriju, pa i njemu samom, a istina je zapravo drugačija.

Nakon završetka snimanja se vratio u Dablin, gde se u avgustu 2022. oženio dugogodišnjom devojkom Rošin O'Mahoni. Završio je studije teologije i filozofije, a sada je, gostujući na jednoj svečanosti, otkrio da je radio u pozorištu u Dablinu s prijateljima sve vreme, ali i pokazao kako izgleda.

