Slušaj vest

Iako se o njihovoj vezi šuška više od godinu dana, glumac Hju Džekmen sada je zvanično potvrdio na Instagramu da je u vezi sa svojom koleginicom Saton Foster. Par je ranije bio optuživan da je započeo aferu tokom zajedničkog rada na projektu i da su zbog toga ostavili svoje partnere, ali izgleda da su danas srećniji nego ikada i da uživaju u privatnosti koju imaju.

Objava na Instagramu: podrška njenom nastupu

Glumac se oglasio na društvenim mrežama kako bi podelio oduševljenje njenim poslednjim muzičkim nastupom u Njujorku, objavivši fotografiju i video Saton na sceni.

"Nastup tokom praznika u kafeu Karli. To je kultna njujorška noć! I zaista čarobna", napisao je Džekmen.

Na snimku se 50-godišnja glumica pojavljuje u svetlucavoj, smaragdno zelenoj haljini i veselo maše kameri kada shvati da je njen partner snima. Ovaj nežni gest stiže mesec dana nakon što su prvi put zvanično prošetali crvenim tepihom kao par, na premijeri filma "Song Sung Blue", gde su se neprestano smeškali i grlili dok su pozirali fotografima.

Kako su se upoznali i početak glasina

Džekmen i Foster upoznali su se dok su zajedno igrali u brodvejskom mjuziklu "The Music Man", koji je bio na repertoaru od decembra 2021. do januara 2023. godine. Tada su oboje još bili u brakovima.

U galeriji pogledajte fotografije Hjua Džekmena i Saton Foster:

1/6 Vidi galeriju Hju Džekmen i Saton Foster Foto: Printscreen/Instagram/patrickmullan, Printscreen/Instagram/deuxmoi

Glasine o Džekmenovoj aferi počele su da kruže u septembru 2023, ubrzo nakon što se rastao od supruge Debore-Li Furnes, sa kojom je bio u braku 27 godina. Priče su dodatno ojačale kada je i Saton Foster mesec dana kasnije podnela zahtev za razvod od supruga Teda Grifina, nakon deset godina braka.

Brak Hju Džekmena i Debore-Li Furnes

Podsetimo, Hju Džekmen i Debora-Li Furnes upoznali su se 1995. godine na setu australijske TV serije "Koreli". Ona je tada već bila poznata glumica, dok je Džekmen tek završio studije glume. Nakon samo četiri meseca veze, zaprosio ju je.

Godine 2018. Hju je otkrio da je već nakon dve nedelje provedenih zajedno znao da će "zauvek biti zajedno". Par je usvojio dvoje dece — Oskara (25) i Avu (19). Navodno, Debora je veoma teško podnela njihov razlaz, a mediji su pisali da joj je Džekmen slomio srce i da je u jednom trenutku čak blokirala njegov broj.

U galeriji pogledajte fotografije Hjua Džekmena i Debore Li Furnes:

1/5 Vidi galeriju Hju Džekmen i Debora-Li Furns važili su za skladan holivudski par Foto: Profimedia, Printskrin

Kompleksan odnos između Foster i Furnes

Dodatno zanimljiv detalj odnosi se na, kako se navodilo, pokušaje Saton Foster da pre zvanične potvrde veze održi "prijateljski" odnos sa Deborom-Li. Pre nego što su Džekmen i Foster objavili svoju vezu — tokom, kako su mnogi opisali, pažljivo režirane šetnje držeći se za ruke ispred restorana u Los Anđelesu — Foster je navodno pokušavala da uspostavi kontakt sa Deborom.

Pogledajte video: Hju Džekmen o zdravstvenom stanju