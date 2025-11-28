Slušaj vest

Bivša manekenka i glumica Dženi Mekarti (53), otvoreno je govorila o izuzetno teškoj zdravstvenoj godini. U emotivnom intervjuu za People, otkrila je da je u samo godinu dana prošla kroz čak devet operacija usta zbog opasne infekcije kosti – iskustvo koje joj je potpuno promenilo pogled na život i učinilo ovogodišnje praznike posebno emotivnim. Sve je počelo jednim implantatom, a preraslo u pravi maraton medicinskih zahvata.

„U samo 12 meseci imala sam devet operacija. Jedna infekcija je vodila u drugu, a potom i u treću… Na kraju su se pojavile čak i izrasline na očnim jabučicama“, ispričala je Dženi, naglašavajući da su problemi počeli kada je keramički implantat potpuno zakazao.

Pogledajte u galeriji fotografije Dženi Mekrarti:

1/6 Vidi galeriju Dženi Mekarti Foto: Fox TV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, Eugene Powers/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Bol kroz osmijeh

„Zubi su mi ispali, implantati su se odvajali. Lekari su morali da kopaju po mojoj čeljusti i uklanjaju delove kosti. Otkrili su duboku infekciju. Cela godina bila sam na antibioticima i mogla sam jesti samo mekanu hranu“, prisetila se ona.

Iako je nedavno pozirala u bikiniju za tradicionalnu prazničnu čestitku, realnost je bila daleko od idealne.

„Čak i nakon što je fotografija snimljena, imala sam još dve operacije usta. Bila sam prilično nesrećna“, priznala je Dženi.

Dženi Mekarti u seriji Dva i po muškarca Foto: WARNER BROS. / Everett / Profimedia

Bolovi i otečenost stalno su se vraćali, a dodatni problem predstavljale su izrasline na očima. „Svaki put kad bismo pomislili da je kraj, sve bi se vratilo. Imala bih strašne bolove i otečenu čeljust… Ljudi bi me zapravo trebali malo žaliti!“, rekla je kroz osmeh.

Praznici bez bola

Nakon najteže godine, Dženi sa radošću gleda prema Danima zahvalnosti i Božiću. Zbog poslovnih obaveza ona i suprug Doni Volberg (Donnie Wahlberg) često su bili razdvojeni – ona na snimanju The Masked Singer u Los Anđelesu, a on u Kanadi.

„Ove godine sve će biti posebno emotivno. Samo smo nas dvoje, kod kuće u Čikagu. Ja kuvam puricu i uživamo jedno u drugome“, kaže Dženi.

Dženi Mekarti u društvu Hju Hefnera Foto: WENN, WENN Rights Ltd / Alamy / Profimedia

Posle meseci mekane hrane i izbegavanja svega tvrdog, sada se napokon raduje „pravom“ obroku: „Na tanjiru ove godine neće biti samo pire. Spremam se da se dobro najedem!“

Bonus video: Ovako izgledaju silikoni van tela