Zubi su mi ispali, uklonili su mi deo vilice: Glumica progovorila o paklu kroz koji je prošla i brojnim operacijama
Bivša manekenka i glumica Dženi Mekarti (53), otvoreno je govorila o izuzetno teškoj zdravstvenoj godini. U emotivnom intervjuu za People, otkrila je da je u samo godinu dana prošla kroz čak devet operacija usta zbog opasne infekcije kosti – iskustvo koje joj je potpuno promenilo pogled na život i učinilo ovogodišnje praznike posebno emotivnim. Sve je počelo jednim implantatom, a preraslo u pravi maraton medicinskih zahvata.
„U samo 12 meseci imala sam devet operacija. Jedna infekcija je vodila u drugu, a potom i u treću… Na kraju su se pojavile čak i izrasline na očnim jabučicama“, ispričala je Dženi, naglašavajući da su problemi počeli kada je keramički implantat potpuno zakazao.
Pogledajte u galeriji fotografije Dženi Mekrarti:
Bol kroz osmijeh
„Zubi su mi ispali, implantati su se odvajali. Lekari su morali da kopaju po mojoj čeljusti i uklanjaju delove kosti. Otkrili su duboku infekciju. Cela godina bila sam na antibioticima i mogla sam jesti samo mekanu hranu“, prisetila se ona.
Iako je nedavno pozirala u bikiniju za tradicionalnu prazničnu čestitku, realnost je bila daleko od idealne.
„Čak i nakon što je fotografija snimljena, imala sam još dve operacije usta. Bila sam prilično nesrećna“, priznala je Dženi.
Bolovi i otečenost stalno su se vraćali, a dodatni problem predstavljale su izrasline na očima. „Svaki put kad bismo pomislili da je kraj, sve bi se vratilo. Imala bih strašne bolove i otečenu čeljust… Ljudi bi me zapravo trebali malo žaliti!“, rekla je kroz osmeh.
Praznici bez bola
Nakon najteže godine, Dženi sa radošću gleda prema Danima zahvalnosti i Božiću. Zbog poslovnih obaveza ona i suprug Doni Volberg (Donnie Wahlberg) često su bili razdvojeni – ona na snimanju The Masked Singer u Los Anđelesu, a on u Kanadi.
„Ove godine sve će biti posebno emotivno. Samo smo nas dvoje, kod kuće u Čikagu. Ja kuvam puricu i uživamo jedno u drugome“, kaže Dženi.
Posle meseci mekane hrane i izbegavanja svega tvrdog, sada se napokon raduje „pravom“ obroku: „Na tanjiru ove godine neće biti samo pire. Spremam se da se dobro najedem!“
