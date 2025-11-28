Slušaj vest

Adrijana Lima i pored napornog povratka na modnu pistu uspeva da održava porodičnu harmoniju, a najmlađi sin Sajan njen je mezimac. Iako smo do sada videli i Valentinu i Sijenu, ćerke koje ima sa Markom Jarićem, kao i naslednike njenog aktuelnog partnera Andree Lamarsa, najmlađi član ove sedmočlane porodice nije bio poznat javnosti - do sada, kada je bivša srpska snaja podelila prvu fotografiju mališana.

Ima Adrijana Lima mnogo razloga da bude srećna i ponosna. Nakon tri porođaja i dalje šeta pistom u donjem vešu "Viktorijas Sikreta" kao da joj 20 godina, niže poslovne uspehe, unovčava ih, a pored toga uspeva da organizuje stabilan i harmoničan porodični život sa izabranikom Andreom Lamarsom, ćerkama Valentinom, Sijenom, sinom Sajanom, kao i pastorcima Mijom i Lupom, decom koje njen partner ima iz prvog braka.

Ipak, zbog nove objave na Instagramu zvezda je trogodišnji kovrdžavi dečak.

Ime inspirisano bojama Kariba i Bora Bore

Adrijana Lima i njen partner, koji je inače filmski producent, dobili su sina Sajana u avgustu 2022. godine. Njegovo ime, kako je tada otkrio izvor blizak paru, inspirisano je bojama tropskih mora sveta - od Maldiva do Bora Bore.

"Sajan je nijansa između plave i zelene, baš kao voda na najlepšim plažama na svetu", rekao je izvor za People.

Vest o trudnoći Lima je objavila na TikToku u februaru iste godine, u videu koji je ubrzo postao viralan. Tu smo mogli da vidimo i bebu na ultrazvuku, uz poruku da stiže na jesen.

Nakon porođaja Lima je trpela užasne kritike na račun svog izgleda, pa je više puta otvoreno govorila o prihvatanju postporođajnog tela i sporom povratku samopouzdanja.

"Svakog dana moram sebe da podsećam: 'Prihvati svoje telo, prihvati ko si'. Moje telo je sada u tranziciji jer sam nedavno rodila. Stvorila sam život - i to je najveći blagoslov", ispričala je u jednom intervjuu u aprilu 2023.

Majčinstvo joj je, kako navodi, promenilo ritam dana, ali i način na koji posmatra sebe. A kada se na društvenim mrežama prošle godine našla na meti novih negativnih komentara povodom izgleda (jer svi od nje očekuju da i dalje izgleda kao 19-godišnjakinja koja prvi put nosi modele poznatog brenda na glamuroznoj reviji) , Lima je odgovorila fotografijom i kratkom, ali snažnom porukom: "Lice umorne mame jedne tinejdžerke, dve devojčice koje ulaze u tinejdž godine, jednog aktivnog dečaka, jednogodišnjaka koji uči da hoda i tri psa. Hvala na brizi."

A onda, postala je ona stara, ali još bolja i naprednija verzija sebe i povratkom na pistu u vrhunskoj formi svima poručila da ne namerava da je napušta u skorije vreme. Tek joj je 44.

Marko Jarić, Valentina i Sijena

Pre nego što je rodila sina, Lima je već bila majka dve devojčice koje je dobila sa bivšim suprugom, srpskim košarkašem Markom Jarićem.

Valentina i Sijena Foto: Instagram

Njihova starija ćerka Valentina došla je na svet u novembru 2009. godine. Tada su kratko poručili da su "presrećni" i da je beba dobro, iako je rođena u 34. nedelji trudnoće zbog komplikacija izazvanih preeklampsijom.

"Valentina je bila najmanja beba u celoj bolnici. To je bilo vrlo stresno. Ali bezuslovna ljubav zaista postoji - sa njom sam je osetila prvi put", rekla je Lima nakon porođaja.

Samo tri godine kasnije, u septembru 2012, Lima i Jarić su ponovo postali roditelji - stigla je Sijena.

"Marko i ja smo presrećni što možemo da poželimo dobrodošlicu Sijeni", napisala je Lima tada na Tviteru i dodala da se Valentina raduje ulozi starije sestre.

Danas, kako kaže, upravo je majčinstvo čini najlepšom: "Njihovi osmesi ujutru, kada te pogledaju kao da si najčudesnija osoba na svetu - to je prava lepota", ispričala je.

Kako devojčice rastu, sve više pokazuju interesovanje za modu, a ako požele jednog dana da se time i profesionalno bave - mama im je već širom otvorila vrata. Sve druge kvalitete već poseduju.

