Peti Bojd pripada malobrojnoj grupi žena koje mogu da kažu da su bile supruge dvojice muzičara koji su obeležili čitavu epohu. Nekadašnja manekenka i fotografkinja prvo je bila udata za Džordža Harisona, člana Bitlsa koji je preminuo na današnji dan 2001. godine, a potom je njen život krenuo u pravcu Erika Kleptona, što je rezultiralo stvaranjem nekih od najvećih rok pesama 20. veka.

Muza "vesele" epohe i glas koji je oblikovao hitove

Kao jedan od simbola londonskih šezdesetih, Peti je dugo bila inspiracija umetnicima i muzičarima tog perioda. I danas, u 81. godini, aktivno izlaže svoje fotografije – najčešće portrete poznatih muzičara sa kojima se družila. Svoja sećanja je 2007. pretočila u autobiografiju "Wonderful Tonight: George Harrison, Eric Clapton, and Me" ("Prelepa večeras: Džordž Harison, Erik Klepton i ja"), u kojoj je prvi put detaljno opisala svoj neobični život u svetu rok zvezda.

Početak priče: filmski set, Bitlsi i ljubavna iskra

Peti je kao mlada radila za poznate modne kuće, a 1964. godine snimala je reklamu za čips u režiji Ričarda Lestera, autora filmova o Bitlsima. Lester ju je ubrzo angažovao u njihovom prvom filmu, gde ju je Harison primetio i – u šali – odmah zaprosio. Iako je u to vreme imala dečka, između nje i Harisona rodila se veza koju su, zbog histerije obožavalaca, u početku skrivali.

Venčali su se 1966. godine. Peti je tokom braka pratila Bitlse na turnejama, pomogla Harisonu da se okrene meditaciji i otputovala sa bendom u Indiju. Za nju je napisao neke od svojih najpoznatijih pesama: "Something", "I Need You", "If I Needed Someone", "Love You To" i "For You Blue".

Raspad braka i Harisonova "mračna faza"

Kako su godine prolazile, Harison je sve više uranjao u istočnu duhovnost, ali i u svet psihoaktivnih supstanci. Brak se postepeno krunio, a prekretnica je bila njegova afera sa Maurin Starki, suprugom Ringa Stara. Razdvojili su se 1974, a razvod je zaključen 1977.

Ipak, Peti je o tom periodu uvek govorila sa nežnošću, rekavši: "Iako stvari nisu ispale kako smo planirali, to nije umanjilo našu ljubav."

I nakon što je postala žena njegovog najbližeg prijatelja, Erika Kleptona, Harison i ona su ostali u prijateljskim odnosima sve do njegove smrti 2001.

Kleptonova ljubav i nastanak "Lejle"

Klepton se sprijateljio sa Harisonom krajem šezdesetih, a ubrzo se zaljubio u Peti. U pokušaju da joj se približi, čak je izlazio sa njenom mlađom sestrom Paulom. Tokom krize u njenom braku, slao joj je strastvena pisma, dok je Peti osećala da je sa Harisonom sve veća distanca. Iz njegove neuzvraćene ljubavi proistekla je legendarna pesma "Lejla", a i "Bell Bottom Blues" nastala je upravo zbog nje.

Godine 1974. napustila je Harisona i preselila se kod Kleptona. Harison je, u svom stilu, na to reagovao humorom, nazivajući sebe "suprugom po zakonu". Klepton i Peti venčali su se 1979. godine, a Harison je prisustvovao svadbi i svirao u spontanom "džem sešnu" sa Polom Mekartnijem i Ringom Starom.

Brak koji se pretvorio u bol

Iako je počeo romantično, brak sa Kleptonom se vremenom urušio zbog njegove zavisnosti od alkohola i destruktivnog ponašanja. Varalice, fizičko nasilje i ljubavne veze sa drugim ženama – od kojih je dobio decu – doveli su do kraha njihovog odnosa. Peti je u međuvremenu prolazila kroz bolne spontane pobačaje. Razveli su se 1989.

Tragedija koja je promenila Kleptonov život

Godine 1991. Klepton je doživeo tragediju koja ga je zauvek obeležila: njegov sin Konor, dete koje je dobio sa Lori del Santo, poginuo je nakon pada sa 53. sprata njujorškog solitera. Dečak je u tom trenutku imao samo četiri godine. U pokušaju da se izbori sa bolom, Klepton je napisao pesmu "Tears in Heaven" ("Suze u raju"), koja je postala njegov najpoznatiji singl i osvojila tri Gremija. Pesmom je, kako je kasnije rekao, "pokušao da razume sopstvenu tugu".

Život nakon burnih decenija

I dok je Klepton kasnije postao otac još četvoro dece – Rut, Džuli Rouz, Ele Mej i Sofi Bel – Peti nikada nije postala majka. Krajem osamdesetih upoznala je Roda Vestona, čoveka van muzičke industrije, koji se bavio razvojem nekretnina. Sa njim je, kako sama kaže, "kao da je na trajnoj žurci". U vezi su više od dvadeset godina, a venčali su se 2015. godine.

Njihov odnos, miran i stabilan, trajao je duže od oba njena braka sa muzičkim legendama, donoseći joj mir koji je dugo tražila.

