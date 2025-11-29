Slušaj vest

Nort Vest ponovo je dokazala da je najveća modna kritičarka svoje majke Kim Kardašijan. U najnovijoj epizodi rijaliti šoua "The Kardashians", dvanaestogodišnja devojčica nije štedela reči dok je "utešila" majku pred Met Galu 2025, podsećajući je da se njena odevna kombinacija ionako nikome neće svideti.

Motivacija na Nortin način

Epizoda je pratila pripreme Kim za najglamurozniju noć u Njujorku, a rijaliti zvezda je producentima otkrila dirljiv gest svoje ćerke.

"Sinoć je Nort došla u moju sobu. Donela mi je najslađi mali balon na kojem piše "Srećno" i nešto cveća", ispričala je 45-godišnja Kim dok se spremala.

U narednoj sceni prikazan je trenutak kada Nort ulazi u hotelsku sobu s buketom.

"O, moj Bože! Gde si ovo nabavila?" oduševljeno je rekla Kim, dodavši: "Znaš šta? Ovo mi je ulepšalo dan."

Iskrena kritika umesto utehe

Nort Vest Foto: printscreen/snapchat

Međutim, nakon početne nežnosti, Nort je prešla na stvar, svesna majčinog stresa. "Dakle, sada moraš ići", rekla je kratko. Kada je Kim upitala: "Misliš?", njena ćerka nije imala milosti: "Da! Šta je najgore što se može dogoditi? Ljudi mrze tvoju kombinaciju? To rade svake godine", ispalila je Nort kao iz puške, piše People.

