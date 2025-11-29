Slušaj vest

Megan Markl i princ Hari posetili su prekjuče uoči Dana zahvalnosti narodnu kuhinju u Los Anđelesu, sa decom Lilibet Dajanom (4) i Arčijom Harisonom (6). Podržali su time inicijativu Fondacije Arčivel koja se zalaže za pomoć onima koji sebi ne mogu da obezbede hranu. Vojvotkinja i vojvoda od Saseksa zajedno sa ćerkom i sinom učestvovali su u pripremi i pakovanju obroka

Lilibet i Megan Foto: Printscreen/Instagram/ArchewellFoundation

Video o toj poseti objavili su na sajtu svoje Fondacije Arčivel. Osim humanog gesta, komentariše se i to što su Megan Markl i princ Hari predstavili ćerkicu Lilibet Dajanu, koju jedva da su prikazali za četiri godine, koliko je prošlo od njenog rođenja.

I već na prvi pogled upečatljivo je da su očevi geni pobedili. To odaje njena narandžasta kosa, a tu karakteristiku nasledila je od tate, riđokosog princa Harija. "Kako volim boju kose Lilibet", "Njena kosa je prelepa", komentarišu na X mreži.

Interasantno je, ali i intrigantno da se boja kose princa Harijanavodila kao dokaz da kralj Čarlsa III nije njegov biološki otac već da je on sin Džejmsa Hjuita, instruktora jahanja, sa kojim je princeza Dajana bila u vezi pet godina. Kosa je bila jedan od dokaza kao i ostali detalji te romanse.

Ipak, mitseriju od koga je Hari nasledio boju kose rešila je fotografija njegovog dede, princa Filipa, na kojoj je princ preslikani suprug Elizabete II.

Megan Markl je stalno isticala koliko voli kosu svog supruga pa je čak i nosila modele haljina sa nazivom "Ginger". Na prethodnim fotografijama malene Lilibet takođe se primećivalo da nasledila boju kose od oca, a kako raste, to postaje sve upečatljivije. Arči je ovaj put bio u drugom planu, a on je ranije takođe bio riđokos na pojedinim fotografijama da bi vremenom postao više nalik majci.

Lilibet sa mamom i tatom Foto: Printscreen/Instagram/ArchewellFoundation

Lilibet Dajana dobila ime po baki i prabaki

Meagn Markl i princ Hari dali su ćerki ime u čast kraljice Elizabete IIkoju su u detinjstvu zvali Lilibet i Harijeve majke, princeze Dajane. A ta odluka bila je okidač za pravi skandal.

Knjiga "Charles III: Novi kralj, novi dvor. The Inside Story" Roberta Hardmana čije je odlomke 2024. objavio Daily mail otkrila je još jedan skandal na britanskom dvoru (kao da ih nije bilo dovoljno).

Bivša asistentkinja kraljice izjavila je da je Elizabeta bila "ljuta kao nikada u životu" kada je čula da su Megan Markl i princ Hari rekli da nikada ne bi ćerki dali ime Lilibet da nije bilo kraljičine podrške za to, navodi se u knjizi "Charles III: Novi kralj, novi dvor. The Inside Story" Roberta Hardmana, iz 2024.

Poznati par je svojim advokatima iz firme Schillings naredio da pišu medijima i izdavačima, a najviše BBC, jer su tvrdnje da nisu pitali kraljicu za dozvolu čista kleveta. Kada su Megan i Hari kontaktirali Bakingemsku palatu da podrži njihovu verzuju priče, taj zahtev je odbijen, piše u knjizi. Autor je razgovarao sa članovima kraljevske porodice, prijateljima, sadašnjim i bivšim osobljem palate.

Elizabeta nije mogla da pravilno izgovori svoje ime dok je bila mama pa otuda nadimak Lilibet - tako su je zvali otac kralj Džordž VI, kraljica majka, sestra Meri i suprug Filip.

BBC je pisao da Megan i Hari nisu pitali kraljicu za dozvolu, dok su drugi mediji navodili da je to pitanje bilo postavljeno, ali da je položaj Elizabete bio takav da nije mogla da kaže ne.

"Vojvoda je razgovarao sa svojom porodicom pre objave o imenu, zapravo je njegova baka bila prvi član porodice kog je nazvao. Tokom tog razgovora, podelio je njihovu nadu da će svoju ćerku nazvati Lilibet u njenu čast. Da nije bilo podrške, ne bi koristili to ime", izjavio je portparol Megan i Harija.

Neki ističu da je veoma zanimljivo što Hari nije o tome pisao u svojim memoarima "Spare".

Neostvarena želja Elizabete II

Poznato je da je kraljica Elizabeta Ii mnogo patila što ne viđa praunuke Arčija i Lilibet.

Megzit i preseljenje Megan i Harija u Ameriku 20220. otežavalo je susrete kraljice i praunuka, a "Daily mail" je pisao da se Elizabeta II trudila da makar preko video poziva vidi decu.

Megan Markl, kraljica Elizabeta Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

I kada su dolazili povremeno u Britaniju, američka glumica i britanski princ najčešće nisu na put vodili ćerku i sinu. Izuzetak je bila proslava Platinastog jubileja kraljice u Londonu, tokom koje je Elizabeta II konačno upoznala Lilibet. Njen prvi susret sa Arčijem desio se ubrzo nakon njegovog rođenja 2019. u Portlandu, a prvo druženje organizovano je u Vindzoru.

Lilibet i Arči nakon smrti kraljice nose titule princa odnosno princeze.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Megan Markl: