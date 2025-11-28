Slušaj vest

Slavni glumac i dvostruki oskarovac, Entoni Hopkins, u 87. godini otvoreno je govorio o razvodu od svoje prve supruge, britanske glumice Petronele Barker, i njihovoj ćerki Ebigejl. Danas priznaje da je odluka da napusti porodicu imala dugoročne posledice i da se iskreno kaje.

"Bili smo dve potpuno različite osobe. Pio sam, a moja karijera za nju je bila stalni izbor ogorčenosti. Neprestano smo se svađali. Sve do jedne noći kada sam shvatio da ću, ako ostanem, uništiti sve", naveo je Hopkins u svojim memoarima, svesan da je taj potez oblikovao život njegovoj jedinoj ćerki.

Brak ispunjen sukobima i alkoholom

Hopkins i Barker venčali su se 1967. godine, ali njihov brak bio je pun sukoba, koje je dodatno pogoršavao glumčev alkoholizam.

"Naše različite ličnosti i moja zavisnost od alkohola osudili su brak na propast od samog početka", priznao je glumac. Kada je Petronela ostala trudna, par je pokušao da spasi brak, ali razlike su postale nepremostive.

Odlazak i trenutak razdvajanja

Hopkins je opisao veče kada je odlučio da ode zauvek. Po povratku sa snimanja filma u Škotskoj, dočekala ga je hladna i sarkastična supruga.

"Nikada nisam bio fizički nasilan, ali u tom trenutku obuzelo me je gađenje, i to na način koji me prestrašio – i zbog mene samog i zbog nje", prisetio se. Pre nego što je napustio kuću, otišao je da se oprosti sa ćerkom Ebigejl, koja je imala samo 14 meseci:

"Pogledao sam je i šapnuo: "Zbogom". Onda sam spakovao kofere i otišao. Nikada se nisam osvrnuo."

Godinama nije imao kontakt s ćerkom, iako je redovno plaćao alimentaciju.

"To je najtužnija činjenica u mom životu i nešto zbog čega najviše žalim. No, siguran sam da bi bilo mnogo gore da sam ostao", rekao je Hopkins.

Hladan i komplikovan odnos s Ebigejl

Kada je Ebigejl imala devet godina, Hopkins je pokušao da obnovi kontakt, ali susret je bio hladan i neugodan. Kasnije, tokom tinejdžerskih godina, provodili su neko vreme zajedno, ali emocionalna distanca je ostala.

"Ebigejl mi nikada nije mogla oprostiti što sam otišao kad je bila beba. Ne mogu je kriviti. Ali priznajem da me to duboko povredilo", rekao je glumac.

Njihov odnos imao je uspone i padove. Devedesetih je Ebigejl čak glumila u dva njegova filma, "Shadowlands" i "The Remains of the Day", ali prava bliskost nije postojala. Ebigejl je 2006. godine izjavila:

"Nikada nismo bili zaista bliski. Naš odnos je uvek bio sporadičan. Nikada nisam mogla da razgovaram s njim o važnim stvarima u životu."

Refleksija o hladnoći i životnoj lekciji

Hopkins je izazvao kontroverzu 2018. godine kada je na pitanje o unucima odgovorio:

"Nemam pojma. Ljudi se razilaze, porodice se raspadaju. Idete dalje." Kada su mu rekli da zvuči hladno, odgovorio je: "Takav je život. Život je hladan."

U svojim memoarima opisuje taj period kao "žalostan" i priznaje da je njegova hladnoća bila nasleđena od dede:

"Nemam opravdanje za taj intervju. Bila je to hladnoća nasleđena od mog dede, ona: "Samo napred, prestani da se žališ", koja je upravljala mojim životom."

Novo poglavlje: trezvenost i mir

Danas, gotovo 50 godina nakon što je prestao da pije, Hopkins govori s jasnoćom i iskrenom ranjivošću.

"Nadam se da moja ćerka zna da su joj moja vrata uvek otvorena. Želim samo da bude dobro i srećna. Uvek ću žaliti zbog bola koji sam joj nanio kada sam napustio našu porodicu, iako i dalje verujem da tada nisam imao drugog izbora", rekao je. Abigail danas ima 57 godina, prenosi Žena.

Nakon razvoda od Petronele 1972. godine, Hopkins je bio u braku s Dženifer Linton od 1973. do 2002. godine. Godinu dana kasnije oženio je Stelu Arjojave, koja je ranije radila u trgovini antikvitetima. Stela, poreklom iz Kolumbije, kasnije je postala glumica, scenarista i rediteljka, a od Hopkinsa je 18 godina mlađa.

Trezvenost i novi život

Svake godine oko svog rođendana, 31. decembra, Hopkins proslavlja još jednu godinu trezvenosti, što je postigao 1975. godine kada je shvatio da alkohol kontroliše njegov život.

"Vodio sam prilično samodestruktivan život nekoliko decenija. Tek kada sam ostavio svoje demone iza sebe, mogao sam u potpunosti uživati u glumi", rekao je.

U intervjuu 2020. godine prisetio se trenutka kada je odlučio da prestane da pije: "Probudio sam se u hotelu u Arizoni, ne znajući kako sam tamo dospeo. Pomislio sam da s ovim moram da prestanem jer ću ili nekoga ubiti ili sebe. Moj život je od tog trenutka dobio novo značenje."

