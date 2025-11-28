Slušaj vest

Mekoli Kalkin je otac dvojice sinova, starosti tri i četiri godine, i priznaje da je gledanje filma koji ga je proslavio sada "potpuno drugačije iskustvo". Njegovi mališani još nisu shvatili da je Kevin njihov tata kad je bio dete, a glumac kaže da želi da očuva tu iluziju što je duže moguće.

Za mnoge, Mekoli Kalkin će zauvek biti Kevin Mekalister iz filma "Sam u kući", ali za njegovu decu, on je samo tata.

U galeriji pogledajte fotografije Mekolija Kalkina i Brende Song:

35. godišnjica filma i porodična zabava

Tokom proslave 35. godišnjice prvog filma "Sam u kući" u pozorištu Long Bič Teras, u okviru svoje turneje „Nostalgična noć sa Mekolinom Kalkinom“, 45-godišnji glumac otkrio je zanimljiv detalj. Iako on i njegova verenica Brenda Song često gledaju film sa sinovima, mališani još uvek nisu povezali Kevina sa tatom iz detinjstva.

Njegovi sinovi — četvorogodišnji Dakota i trogodišnji Karson "stvarno vole" film, prema rečima glumca, koji dodaje da je gledanje filma sa njima "potpuno drugačije iskustvo".

„Nemaju pojma da sam ja Kevin. Imaju samo tri i četiri godine", objasnio je Mekoli, dodajući da želi da "održi tu iluziju što je duže moguće".

Smešni trenuci sa decom

Mekoli Kalkin u parku sa porodicom Foto: @CelebrityLivin_ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njegov najstariji sin je počeo da povezuje stvari, ali još uvek nije potpuno shvatio. Bivša dečja zvezda priseća se jedne večeri kada je stavljao četvorogodišnjaka u krevet: "i on je počeo da postavlja pitanja o mojoj braći i sestrama."

Tada mu je pokazao staru porodičnu fotografiju svih sedmoro braće i sestara.

"Odmah je pogledao i rekao: "Taj klinac izgleda kao Kevin". Međutim, Mekolije brzo prekinuo tu opasku, ponovivši da želi da iluzija ostane živa.

Priseto se i trenutka kada je Dakota "mislio da je Kevin":

"Sećaš li se kad si izbacio provalnike?’ A on je rekao: "Da." "Skliznuo si niz stepenice?" "Naravno da se sećam." Ja sam rekao: "Lažljivče! To sam bio ja", priseća se Makali jednog smešnog trenutka sa sinom.

Takođe je podelio i slatku uspomenu kada su on i Dakota oponašali plesne pokrete koje Kevin izvodi u filmu.

"Da, stvarno volim da gledam taj film sa svojim dečacima", rekao je.

Karijera i privatnost

Mekoli Kalkin i Brenda Song proslavljaju njenu pesmu 90s Raver Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kalkin je postao poznat glumeći hrabrog dečaka koji se sam brani od provalnika u originalnom filmu "Sam u kući" iz 1990. godine i njegovom nastavku "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku" iz 1992. Nekoliko puta je reprizirao ulogu u reklamama, za Google Assistant i nedavno za "Home Instead".

Mekoli i njegova verenica, 37-godišnja Brenda Song, veoma su privatni kada su u pitanju njihova deca. Brenda je u naslovnoj priči za Bustle u januaru 2025. otkrila da ih namerno štite od javnosti. Glumica iz serije "Suite Life of Zack & Cody" prisetila se da ju je sin jednom na fudbalskoj utakmici pitao: "Zašto te taj čovek fotografiše, mama?"

"Možeš me fotografisati ceo dan. Nije me briga. Ali kad su u pitanju moja deca, drugačije je. Nisu tražili ovaj život", rekla je Brenda.

