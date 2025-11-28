"Moja deca ne znaju da je Kevin njihov tata": Glumac iz "Sam u kući" otkrio zašto od sinova krije svoju ulogu
Mekoli Kalkin je otac dvojice sinova, starosti tri i četiri godine, i priznaje da je gledanje filma koji ga je proslavio sada "potpuno drugačije iskustvo". Njegovi mališani još nisu shvatili da je Kevin njihov tata kad je bio dete, a glumac kaže da želi da očuva tu iluziju što je duže moguće.
Za mnoge, Mekoli Kalkin će zauvek biti Kevin Mekalister iz filma "Sam u kući", ali za njegovu decu, on je samo tata.
35. godišnjica filma i porodična zabava
Tokom proslave 35. godišnjice prvog filma "Sam u kući" u pozorištu Long Bič Teras, u okviru svoje turneje „Nostalgična noć sa Mekolinom Kalkinom“, 45-godišnji glumac otkrio je zanimljiv detalj. Iako on i njegova verenica Brenda Song često gledaju film sa sinovima, mališani još uvek nisu povezali Kevina sa tatom iz detinjstva.
Njegovi sinovi — četvorogodišnji Dakota i trogodišnji Karson "stvarno vole" film, prema rečima glumca, koji dodaje da je gledanje filma sa njima "potpuno drugačije iskustvo".
„Nemaju pojma da sam ja Kevin. Imaju samo tri i četiri godine", objasnio je Mekoli, dodajući da želi da "održi tu iluziju što je duže moguće".
Smešni trenuci sa decom
Njegov najstariji sin je počeo da povezuje stvari, ali još uvek nije potpuno shvatio. Bivša dečja zvezda priseća se jedne večeri kada je stavljao četvorogodišnjaka u krevet: "i on je počeo da postavlja pitanja o mojoj braći i sestrama."
Tada mu je pokazao staru porodičnu fotografiju svih sedmoro braće i sestara.
"Odmah je pogledao i rekao: "Taj klinac izgleda kao Kevin". Međutim, Mekolije brzo prekinuo tu opasku, ponovivši da želi da iluzija ostane živa.
Priseto se i trenutka kada je Dakota "mislio da je Kevin":
"Sećaš li se kad si izbacio provalnike?’ A on je rekao: "Da." "Skliznuo si niz stepenice?" "Naravno da se sećam." Ja sam rekao: "Lažljivče! To sam bio ja", priseća se Makali jednog smešnog trenutka sa sinom.
Takođe je podelio i slatku uspomenu kada su on i Dakota oponašali plesne pokrete koje Kevin izvodi u filmu.
"Da, stvarno volim da gledam taj film sa svojim dečacima", rekao je.
Karijera i privatnost
Kalkin je postao poznat glumeći hrabrog dečaka koji se sam brani od provalnika u originalnom filmu "Sam u kući" iz 1990. godine i njegovom nastavku "Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku" iz 1992. Nekoliko puta je reprizirao ulogu u reklamama, za Google Assistant i nedavno za "Home Instead".
Mekoli i njegova verenica, 37-godišnja Brenda Song, veoma su privatni kada su u pitanju njihova deca. Brenda je u naslovnoj priči za Bustle u januaru 2025. otkrila da ih namerno štite od javnosti. Glumica iz serije "Suite Life of Zack & Cody" prisetila se da ju je sin jednom na fudbalskoj utakmici pitao: "Zašto te taj čovek fotografiše, mama?"
"Možeš me fotografisati ceo dan. Nije me briga. Ali kad su u pitanju moja deca, drugačije je. Nisu tražili ovaj život", rekla je Brenda.
