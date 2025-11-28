Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin Teodosić poslednjim Instagram snimkom izazvala je lavinu komentara i pažnje javnosti. Na profilu je objavila niz fotografija i snimaka koji prikazuju njen dan – od poslovnih obaveza, preko druženja, do provokativnih momenata.

Jelisaveta Orašanin igra na haubi
Jelisaveta Orašanin igra na haubi Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Na video-snimku, dok je čekala red za parking, Jelisaveta je pustila pesmu „Gasolina“ Teodore Džehverović, izašla iz automobila i spontano počela da igra.

Pogledajte kako je to izgledalo u videu ispod: 

Jelisaveta Orašanin igra na haubi uz pesmu Teodore Džehverović Izvor: Kurir

U jednom trenutku, stala je ispred vozila, podigla nogu na haubu i poslala poljubac u kameru, noseći crni provokativni stajling. Njena energija i samopouzdanje u tom trenutku oduševili su pratioce, koji su odmah počeli da komentarišu snimak.

Pored ovog dinamičnog momenta, na Instagramu je objavila i fotografije u kojima nosi usku crnu majicu i kratku suknju sa prorezima, uz crne najlon-čarape.

Jelisvaeta Orašanin pokazala provokativni stajling koji je mnogo naterao da se zapitaju da li nosi donji veš
Jelisvaeta Orašanin pokazala provokativni stajling koji je mnogo naterao da se zapitaju da li nosi donji veš Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

 Stajling je dodatno naglasio njenu vitku figuru, a svi su se zapitali da li je ovaj tip stajlinga dozvolio glumici da obuče donji veš ili ga je ostavila kod kuće.

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin koja ne krije koliko je zgodna:

Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Visina i figura

Jelisaveta je visoka 178 centimetara, a njena vitka linija rezultat je kombinacije zdrave ishrane i redovnog vežbanja – od pilatesa do kik-boks udaraca. Njeno telo odražava savršen balans snage i ženstvenosti: trbušnjaci su zategnuti, a linija skladna i izražajna.

Trening i svakodnevna energija

U videu ispod možete videti deo treninga Jelisavete Orašanin, koji je ključ njenog izgleda i energije. Dinamičan nastup, čak i u svakodnevnom okruženju, pokazuje da disciplina i zabava mogu ići ruku pod ruku.

Jelisaveta Orašanin trenira Izvor: Instagram/jagodenamagli

Lepa Brena, Boba Živojinović
Screenshot 2024-12-12 093910.jpg
Jelisaveta Orašanin snima sebe u odrazu vrata.jpg
Jelisaveta Orašanin u izazovnoj haljini.jpg

