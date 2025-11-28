zna kako da se zabavi

zna kako da se zabavi

Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin Teodosić poslednjim Instagram snimkom izazvala je lavinu komentara i pažnje javnosti. Na profilu je objavila niz fotografija i snimaka koji prikazuju njen dan – od poslovnih obaveza, preko druženja, do provokativnih momenata.

Jelisaveta Orašanin igra na haubi Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Na video-snimku, dok je čekala red za parking, Jelisaveta je pustila pesmu „Gasolina“ Teodore Džehverović, izašla iz automobila i spontano počela da igra.

Pogledajte kako je to izgledalo u videu ispod:

Jelisaveta Orašanin igra na haubi uz pesmu Teodore Džehverović Izvor: Kurir

U jednom trenutku, stala je ispred vozila, podigla nogu na haubu i poslala poljubac u kameru, noseći crni provokativni stajling. Njena energija i samopouzdanje u tom trenutku oduševili su pratioce, koji su odmah počeli da komentarišu snimak.

Pored ovog dinamičnog momenta, na Instagramu je objavila i fotografije u kojima nosi usku crnu majicu i kratku suknju sa prorezima, uz crne najlon-čarape.

Jelisvaeta Orašanin pokazala provokativni stajling koji je mnogo naterao da se zapitaju da li nosi donji veš Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Stajling je dodatno naglasio njenu vitku figuru, a svi su se zapitali da li je ovaj tip stajlinga dozvolio glumici da obuče donji veš ili ga je ostavila kod kuće.

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin koja ne krije koliko je zgodna:

1/13 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Visina i figura

Jelisaveta je visoka 178 centimetara, a njena vitka linija rezultat je kombinacije zdrave ishrane i redovnog vežbanja – od pilatesa do kik-boks udaraca. Njeno telo odražava savršen balans snage i ženstvenosti: trbušnjaci su zategnuti, a linija skladna i izražajna.

Trening i svakodnevna energija

U videu ispod možete videti deo treninga Jelisavete Orašanin, koji je ključ njenog izgleda i energije. Dinamičan nastup, čak i u svakodnevnom okruženju, pokazuje da disciplina i zabava mogu ići ruku pod ruku.

Jelisaveta Orašanin trenira Izvor: Instagram/jagodenamagli

Bonus video: Jelisaveta Orašanin uzvraća udarac Instagram cicama