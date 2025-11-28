Slušaj vest

U starim vesternima često kažu: "Ovaj grad nije dovoljno velik za nas dvoje", ali u slučaju Nikol Kidman i Kita Urbana, koji se razvode nakon 18 godina braka, situacija je sasvim drugačija. Oboje ostaju u Nešvilu, gradu u kojem su godinama gradili zajednički život, i niko od njih ne planira da ode.

Zvezda kantri muzike Kit Urban (58) živi u Nešvilu decenijama, dok se Nikol Kidman (58) tamo doselila nakon venčanja 2006. godine. Par je 2008. kupio raskošnu vilu u zatvorenoj zajednici Nortamblerlend, gde su odgajali ćerke Sandej (17) i Fejt (14).

Nakon što je u septembru potvrđen njihov razvod, Nikol je ostala u porodičnom domu, dok se Kit preselio u privremeni stan, koji se, navodno, nalazi u neposrednoj blizini. I dalje se sreću na istim mestima, kupuju namirnice u istoj prodavnici, pa čak i koriste istog frizera. Ešli Vahler je zadužena za njegove pramenove i održavanje Nikolove plave boje kose.

Sporazum o starateljstvu

Prema sporazumu o starateljstvu, koji je Kit potpisao u avgustu, Kidman ima decu 306 dana u godini, dok Urban ima 59 dana, uključujući i ovogodišnji Dan zahvalnosti. Njegovo vreme sa ćerkama strogo je definisano: od subote u 10 časova do nedelje u 18, svakog drugog vikenda.

Profesionalni angažmani nakon razvoda

Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kit Urban je nastavio svojim radnim tempom — od nastupa na humanitarnom događaju u Mar-a-Lagu do koncerata u Teksasu i pojavljivanja na dodeli nagrada Country Music Awards. Kidman, s druge strane, ostaje fokusirana na Nešvil i blisko društvo, među kojima je i Riz Viderspun. Na proleće počinje snimanje druge sezone serije "Skarpett"-a, adaptacije hit romana Patrisije Kornvel.

Glasine o trećoj osobi

Iako ni Kidman ni Urban ne komentarišu glasine, američki mediji pišu da je Nikol navodno bila "šokirana" razvojem događaja i da "nije želela razvod". Portal TMZ sugerisao je da Kidman ne odbacuje mogućnost da u Kitovom životu postoji druga žena, ali potvrde još nema.

Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Kit je u poslednje vreme bio povezan s nekoliko mladih kantri pevačica s kojima nastupa na turnejama. Najviše se pominje Karli Skot Kolins (25), koja je bila s njim na turneji i učestvovala u njegovim projektima. Na društvenim mrežama delili su prilično prisne fotografije, ali nijedno od njih nije komentarisalo tračeve, a kolege iz muzičke industrije tvrde da su nagađanja neutemeljena.

Novi projekti Kita Urbana

Nakon razvoda, Kit Urban je sudio u novom TV talent šou The Road na CBS-u, a postao je i zaštitno lice kampanje Old El Pasa "Castin’ the Cowboy", gde je biran novi "muzički kauboj". Pobednik je bio izvođač po imenu Elroj, koji je postao zaštitno lice kampanje.

