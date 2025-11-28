Slušaj vest

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, vratila se jednoj od svojih najvažnijih misija, podršci mentalnom zdravlju dece. Ovog četvrtka ponovo je posetila londonsku organizaciju Ana Frojd, čiji je zaštitnik već 10 godina, ali je pažnju javnosti ovog puta privukao njen stajling.

Kejt se pojavila u elegantnoj pepito haljini svoje omiljene dizajnerke Emilije Viksted, istoj onoj koju je nosila u Bostonu 2022. godine, kada je posetila Centar za razvoj dece na Harvardu. Ipak, razlika je sada bila očigledna. Haljina je delovala znatno šire, a mnogi su primetili da je princeza poslednjih godina drastično smršala, pa je model koji joj je nekada savršeno pristajao sada doslovno "visio" na njoj. Uz novu, svetliju nijansu kose, Kejt je ostavila utisak nežnijeg, ali vidno izmenjenog izgleda.

Pažnju je privukla i tašna, a u pitanju je braon torba marke Demellier, koji se može naći za 452 evra. Naime, pored druge boje kose i očiglednog manjeg broja kilograma, još jedina razlika je u tome što je Kejt 2022. uz ovu haljinu ponela crne, a ovog puta sive salonke.

Tokom posete, princeza je razgovarala s direktorom organizacije, profesorom Emonom Mekrorijem, o najnovijim programima namenjenim unapređenju mentalnog zdravlja beba, dece i mladih. U fokusu je bila saradnja sa njenim Centrom za rano detinjstvo, čiji cilj je jačanje uloge zdravstvenih radnika koji pomažu majkama i bebama u prvim nedeljama posle porođaja.

Iako je poseta bila posvećena važnoj temi, fotografije princeze i njen izbor haljine još jednom su pokazale da svaki njen javni nastup privlači veliku pažnju. Čak i kada je reč o modelu koji je već nosila, ali koji danas na njoj izgleda potpuno drugačije.

Podsetimo, marta 2024. objavljeno je da se Kejt bori sa rakom. U januaru ove godine objavila je da je u remisiji. U julu je priznala da joj je borba protiv bolesti veoma teška, čak i nakon prekida terapije, ne može da se vrati punom životu.

- Tokom terapije glumite hrabro lice, ali posle terapije dolazi najteži deo. Više niste pod lekarskim nadzorom, ali niste ni u stanju da funkcionišete kao nekada - priznala je.

Kejt, navodno još od tad nema apetit i zbog toga brzo gubi na težini, a to su primetili i njeni fanovi, koju su se zapitali postoji li još neki razlog njene "bolne mršavosti", a o tome piše i Pipl (People).





