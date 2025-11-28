Slušaj vest

Danas je počeo Božićni post koji će trajati do 6. januara, a vernici se pridržavaju posne hrane koja je rigoroznija sredom i petkom, budući da se sprema na vodi. Među onima koji poštuju ovaj post je i glumica Dragana Mićalović koja je podelila recept jednog obroka.

Dragana Mićalović objavila je video na kojem sprema pečurke i povrće u tiganju, a onda je podelila i recept za ovo jelo.

Za ovaj ručak je potrebno: tri vezice mladog luka, tri čena belog luka, pečena paprika (može i sveža), bukovače ( može i druge pečurke koje volite), začini po ukusu i sok od paradajza.

Dragana Mićalović sprema posni ručak na vodi Foto: printscreen/instagram/hipokampelefantokamela

Nakon videa u kojem je snimila kako sprema hranu, napisala je:

- Za sve vas kojima je nedostajalo moje posno jelo na vodi. Neka vam je srećan i Bogom blagosloven početak posta dobri ljudi. Da nam je na mir i spasenje - napisala je ona.

Često obilazi manastire

Dragana gotovo svaki vikend provodi u nekom od manastira. Zavijena u udoban duks, Dragana je pokazala da je odlučila da pobegne od gradske vreve i posveti se onome što joj najviše prija – tišini, duhovnosti i slatkim zalogajima.

Foto: printscreen/instagram/hipokampelefantokamela

Glumica je obišla manastir Dubrava nedavno gde je uživala u spokojnoj atmosferi, potom je pokazala kako pije iz čoknja, a zatim se zasladila čuvenim kolačima sa višnjama koje cela Srbija obožava.

Uz objavu je kratko napisala:

"Moja nedelja, moj put, moj mir, moja radost, hvala ti.

(Kurir.rs/Blic)

