Glumica Sidni Svini već duže vreme intrigira javnost, posebno sada kada je drastično promenila imidž i pronašla novu ljubav.

Tokom američkog praznika Dan zahvalnosti, glumica je uslikana na Floridi, gde je uživala u čarima sunca i vrelim danima. Društvo joj je pravio aktuelni partner, menadžer Skuter Braun koji se nije odvajao od nje.

Sidni Svini

Kako se vidi, Sidni je za ovu priliku nosila bikini u burgundi boji koji je istakao njene raskošne atribute. Vitka figura je bila u prvom planu, te fotografi nisu oklevali i brže-bolje su zabeležili vrele kadrove.

Atraktivne fotografije osvanule su na mrežama, a mnogobrojni fanovi popularne lepotice su imali samo jedno da poruče - "da je prelepa".

U nastavku pogledajte vrele fotke koje su obišle svet.

(Kurir.rs/Superžena)

