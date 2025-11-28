Slušaj vest

Američka TikTok kuvarica i influenserka Tineke „Tini“ Janger (24) podelila je najtežu vest u svom životu na društvenim mrežama — jedna od njenih bliznakinja preminula je tokom porođaja zbog ozbiljne komplikacije poznate kao abrupcija placente.

„Nikada nisam mislila da ću ikada morati da napišem ovakav post nakon što su se rodile bliznakinje, ali nažalost, početkom ove nedelje izgubili smo našu slatku Arju (beba A). Stigli smo skoro do 36. nedelje, bili smo tako blizu termina, ali došlo je do abrupcije placente i izgubili smo našu slatku devojčicu. Njena sestra bliznakinja se dobro oporavlja i diše sama“, napisala je Tini, uz poruku koja je slomila srca miliona pratilaca.

Dodala je da će sećanje na Arju zauvek živeti u njihovoj porodici. „Obe su prelepe, a Arja će uvek biti proslava. Njena sestra će znati da je bliznakinja i da ima divnu sestru koja će zauvek biti deo nje. Pravim pauzu, ne znam koliko će trajati, ali obećavam da ću se vratiti. Volim vas“, rekla je influenserka.

Crno-bele fotografije iz bolnice prikazuju Tini i njenog supruga Antoana Rajta mlađeg kako drže svoju bebu u naručju dok su lekari prisutni — dirljiv trenutak koji je izazvao izliv tuge i podrške širom mreže.

Tini je jedna od najpoznatijih kuvara na TikTok-u sa više od 12 miliona pratilaca, a vest o svojoj trudnoći objavila je krajem juna.

