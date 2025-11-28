Slušaj vest

Stana Katić, kanadsko-američka glumica srpskog porekla, danas važi za jednu od najuspešnijih Srpkinja u svetu zabavne industrije. Rođena je 26. aprila 1978. godine u Hamiltonu u Ontariu, kao najstarije od šestoro dece u porodici srpskih imigranata iz Hrvatske. Njeni roditelji, Rada i Petar, najpre su se doselili u Kanadu, a potom su s decom prešli u Sjedinjene Američke Države.

Porodično nasleđe i odrastanje

Stana je detinjstvo provela u Aurori, nedaleko od Čikaga, gde je završila srednju školu 1996. godine. Strast prema glumi pokazala je još u detinjstvu, pa se odmah po maturi upisala u glumačke škole – prvo u Čikagu, a zatim u Beverli Hilsu.

Nije krila da njena porodica nije imala lagan početak u novoj zemlji. Roditelji su, kako je jednom izjavila, naporno radili da bi svojoj deci obezbedili obrazovanje i stabilnost.

- Teškom mukom su izgradili nov život, pričali su nam o tome. Nas je šestoro dece u porodici i pre svega, ono što mislim jeste da je izuzetno kada dolazite iz izbegličke porodice, jeste to što ste dobili taj divan blagoslov da imate evropsko kulturno nasleđe i da imate blagoslov iskustva života u Americi. Oni su dvoje izuzetnih ljudi koji su bili kadri da odu u drugu zemlju, čiji jezik ne govore, da se izbore i uspeju. Trudili su se da svi budemo školovani, vaspitani, obrazovani. U mojoj porodici ima šestoro dece i mislim da su svi zaista dobri ljudi sa usađenim moralnim kodom - izjavila je Stana jednom prilikom.

Prvi koraci u Holivudu

Kada se preselila u Los Anđeles, kao i mnogi mladi glumci, suočila se s izazovima. Neko vreme je provela spavajući u hostelima, a povremeno i u automobilu. Posao u prodavnici nameštaja omogućio joj je da iznajmi stan i napravi prve profesionalne korake.

Nakon upoznavanja menadžera, počela je da dobija manje uloge u TV serijama. Prvi veći angažmani stigli su 2004. godine, ali je ključni trenutak bio 2009. godine, kada je dobila glavnu žensku ulogu u seriji Zamak (Castle). Lik detektivke Kejt Beket doneo joj je svetsku slavu i lojalnu publiku tokom osam sezona trajanja serije.

Filmski uspeh i nagrade

Osim uloge u Zamku, Stana je igrala i u filmovima Poroci Majamija (2007), Duh (2008), kao i u psihološkom trileru Amnezija (2017). Takođe je pozajmljivala glas Čudesnoj ženi u animiranim filmovima iz serijala Liga pravde.

Za svoj rad osvojila je brojne nagrade i priznanja, čime je potvrdila status glumice koju poštuju i publika i struka.

Poreklo i jezik ne zaboravlja

U jednom od intervjua prilikom posete Srbiji Stana se osvrnula i na jezik, te je otkrila da govori srpski, ali da mora mnogo da vežba kako bi to znanje podigla na viši nivo.

Stana Katić sa mužem Foto: Printscreen/Instagram

- Razumem srpski i pričam ga sasvim solidno, ali intervjue više volim da radim na engleskom da ne bi došlo do nekog nesporazuma, jer je ovo ipak jezik na kojem radim. Ali ako bismo otišle na kafu, sigurna sam da bismo pričale neki miks srpskog i engleskog jezika i da bismo se savršeno razumele - rekla je glumica tada kroz smeh novinarki.

Ljubavni život i porodica

Iako svoj privatni život vešto čuva od očiju javnosti, poznato je da je tokom snimanja Zamka započela vezu s američkim biznismenom srpskog porekla Krisom Brkljačem. Par se venčao 2017. godine na jadranskoj obali, u intimnoj ceremoniji, a pet godina kasnije dobili su svoje prvo dete.

Krisovi roditelji su pre njegovog rođenja napustili Liku i otišli u Australiju, gde su odgajili Krisa i njegova dva brata, Milana i Dragoljuba.

Kris je kao tinejdžer napustio porodični dom i započeo život u Americi. U početku mu nije bilo lako, a jedno vreme je čak bio i beskućnik u Njujorku. On je kasnije završio pravni fakultet, podigao kredit i pokrenuo posao sa prijateljima. Tokom godina postao je uspešan biznismen.

