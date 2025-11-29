Policija traga za suvlasnicom Mis Univerzuma: Izdat nalog za privođenje, evo šta je razlog
Tajlandska policija traga zaJakapong Jakrajutatip, suvlasnicom izbora za Mis Univerzuma, nakon što se nije pojavila na ročištu na građanskom sudu, prenose brojni strani mediji.
Prema navodima "The Independenta" i "France 24", Građanski sud u južnom Bangkoku izdao je nalog za njeno privođenje jer se Jakrajutatip nije pojavila na izricanju presude u tužbi teškoj 930.000 dolara, koja je bila zakazana za utorak.
Jakrajutatip je optužena za prevaru još 2023. godine, nakon što je plastični hirurg Ravevat Mašamadol tužio nju i njenu kompaniju JKN Global Group Public Co. Ltd., tvrdeći da su ga prevarili prilikom prodaje korporativnih obveznica.
Prema sudskoj izjavi koju je u utorak objavio "France 24", Jakrajutatip je navodno nagovorila Mašamadola na ulaganje iako je znala da neće moći da vrati novac u dogovorenom roku. "The Independent" navodi i da je procenjena kao osoba s visokim rizikom od bekstva.
Iako ova tužba nije direktno vezana za organizaciju Mis Univerzuma, predstavlja još jedan udarac događaju koji se poslednjih meseci nalazi u centru negativnih naslova, uključujući i žestoki sukob između mis Meksika i članova organizacije takmičenja, koji je ranije ovog meseca završio na snimku.
Podsetimo, direktor Navat Itsaragrisil, našao se u velikom skandalu nakon što je nazvao mis Meksika, Fatimu Boš, "glupačom", zbog čega je ona, zajedno s nekoliko drugih takmičarki, napustila prostoriju. Predsednik Miss Universe organizacije Raul Roha Kantu kasnije je oštro reagovao i osudio njegov komentar.
Boš je na kraju osvojila titulu, premda su mnogi pratioci takmičenja na društvenim mrežama smatrali da nije zaslužila pobedu.
Video: Vesna de Vinča žustro o takmičenju Mis Univerzuma