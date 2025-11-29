Slušaj vest

Tajlandska policija traga zaJakapong Jakrajutatip, suvlasnicom izbora za Mis Univerzuma, nakon što se nije pojavila na ročištu na građanskom sudu, prenose brojni strani mediji.

Prema navodima "The Independenta" i "France 24", Građanski sud u južnom Bangkoku izdao je nalog za njeno privođenje jer se Jakrajutatip nije pojavila na izricanju presude u tužbi teškoj 930.000 dolara, koja je bila zakazana za utorak.

Jakrajutatip je optužena za prevaru još 2023. godine, nakon što je plastični hirurg Ravevat Mašamadol tužio nju i njenu kompaniju JKN Global Group Public Co. Ltd., tvrdeći da su ga prevarili prilikom prodaje korporativnih obveznica.

Prema sudskoj izjavi koju je u utorak objavio "France 24", Jakrajutatip je navodno nagovorila Mašamadola na ulaganje iako je znala da neće moći da vrati novac u dogovorenom roku. "The Independent" navodi i da je procenjena kao osoba s visokim rizikom od bekstva.

Iako ova tužba nije direktno vezana za organizaciju Mis Univerzuma, predstavlja još jedan udarac događaju koji se poslednjih meseci nalazi u centru negativnih naslova, uključujući i žestoki sukob između mis Meksika i članova organizacije takmičenja, koji je ranije ovog meseca završio na snimku.

Podsetimo, direktor Navat Itsaragrisil, našao se u velikom skandalu nakon što je nazvao mis Meksika, Fatimu Boš, "glupačom", zbog čega je ona, zajedno s nekoliko drugih takmičarki, napustila prostoriju. Predsednik Miss Universe organizacije Raul Roha Kantu kasnije je oštro reagovao i osudio njegov komentar.

Boš je na kraju osvojila titulu, premda su mnogi pratioci takmičenja na društvenim mrežama smatrali da nije zaslužila pobedu.

