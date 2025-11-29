Naša glumica posle razvoda dobila sina s košarkašem, pa otkrila detalje porođaja: "Prvo ustajanje iz kreveta nakon carskog reza je teško"
Anja Mit (33) se porodila 12. novembra i na svet donela sina kom je dala ime Filip. Glumica je sada odgovarala na pitanja svojih Instagram pratilaca na temu trudnoće i porođaja otkrila šta joj je najteže palo.
"Da li si imala bolove nakon porođaja", glasilo je jedno pitanje.
"Porodila sam se carskim rezom uz spinalnu anesteziju, bila sam budna sve vreme i odmah sam videla bebu. Iskreno, prvo ustajanje iz kreveta nakon carskog reza je teško, ali već drugo i svako sledeće je sve lakše. Prošlo je 16 dana i ja ponekad u toku dana osetim kao upalu mišića uz neki grč, ali zaista ništa strašno kako se priča", napisala je Anja.
Anja Mit je otkrila i koliko se ugojila za vreme trudnoće.
"U osmom mesecu sam imala 12 kilograma više i tada sam odličila da se neću više meriti već ću da pratim obime kroz garderobu. I zaista mi je to pomoglo, bila sam motivisana, dosledna zdravoj ishrani, sa nekim odstupanjima, ali umereno i svi kilogrami su nestali 2 nedelje posle porođaja", napisala je Anja Mit.
Značenje imena Filip
Ime je bilo vrlo popularno još u antičko doba - nosio ga je, na primer, Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Zbog toga se kroz istoriju ime Filip često povezivalo sa plemenitošću, snagom i mudrošću vođe.
Anja se nakon porođaja oglasila na mrežama i obratila nasledniku:
"Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najlepši dan u životu! Filip Petrović 12.11.2025" napisala je Anja u opisu objave.
Podsetimo, iako nije otkrila sa kim je u vezi, vrlo brzo se saznalo da je reč o poznatom košarkašu Vladimiru Petroviću, koji je 15 godina stariji od nje, prenosi Blic.
Vladimir, inače, ima i srpsko i grčko državljanstvo. Visok je 1,99 m.
