Slušaj vest

Pevačica Kejti Peri osvojila je bitku u sudskoj borbi s ratnim veteranom Karlom Vestkotom (85), od kog je pre pet godina kupila vilu vrednu 15 miliona dolara. Sudija joj je sada dodelio blizu 2 miliona dolara odštete.

Kejti i Karl se na sudu bore od 2020. godine, otkako su Peri i njen bivši partner kupili luksuznu nekretninu. Nekoliko dana nakon što je pristao da proda vilu Kejti, Karl je pokušao da odustane od dogovora, tvrdeći da je bio onesposobljen kada je potpisivao papire zbog lekova protiv bolova. Međutim, sud je u maju 2024. godine zaključio da je Vestkot bio svestan kada je dogovorio prodaju, te da nije predao uverljive dokaze o tome da nije bio sposoban da sklopi ugovor.

Kejti Peri Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Peri je ranije tražila gotovo 5 miliona dolara odštete - zbog izgubljenog novca za najam i troškova popravaka na kući. U najnovijoj presudi navodi se da veteran pevačici duguje 1.842.142,84 dolara. Odlučeni iznos dobijen je oduzimanjem vrednosti zadržanog kapitala (više od milion dolara) i Vestkotovih izgubljenih kamata (gotovo 150.000 dolara) od vrednosti najma koju je nekretnina akumulirala tokom perioda odloženog zatvaranja (više od 2,7 miliona dolara).

Sudija je smanjio i iznos troškova popravaka s 1.343.401,95 dolara koje je Peri tražila, na 259.581 dolar.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Što se tiče prodaje vile od 15 miliona dolara, sudija je napomenuo da je pevačicin poslovni menadžer, Berni Gadvi, platio Karlu 9 miliona dolara i zadržao 6 miliona dolara od kupoprodajne cene. Gadvi sada može da odbije 1,8 miliona dolara od preostalih 6 miliona dolara. Osim toga, Berni je zadužen za pripremu presude, a ročište na kom može da ospori presudu zakazano je za 30. decembar.

Iako je dobila gotovo 2 miliona dolara odštete, Kejti nije dobila ono što je tražila u sudskim dokumentima. Nedavno je podnela dokumenta u kojima je od suda zatražila da primora Vestkota da plati 4.718.698,95 dolara zbog štete koju je prouzrokovao dugotrajnim sudskim sporom oko prodaje nekretnine. Njeni advokati rekli su da pevačica ima pravo na 3.525.000 dolara vrednosti najma koje je izgubila, a zatražili su i da veteran plati 1.343.401,95 dolara za potrebne popravke.

Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon odbitka od 149.703 dolara za gubitke koje je pretrpeo Karl, rekli su da je ukupni iznos koji traže 4.718.698,95 dolara.

Vestkotovi advokati ubrzo su odgovorili rekavši da Peri duguje veteranu novac. Pevačica je pristala da plati 15 miliona dolara za vilu, ali je na kraju ostala dužna 6 miliona dolara, kako su tvrdili u dokumentima. Istakli su da bi Karl pristao da odbije troškove popravka, te bi se tako iznos smanjio na 5.740.418,18 dolara.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri