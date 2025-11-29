Slušaj vest

Nova priča o internet prevari stiže iz Velike Britanije, gde je jedna udovica ostala bez životne ušteđevine i krova nad glavom nakon što je poverovala da je u vezi sa holivudskim glumcem Džejsonom Momoom.

Radilo se o prevari koja je koristila veštačku inteligenciju kako bi je uverila u laži, a na kraju ju je koštala 570.000 evra, piše LADbible.

Džejson Momoa Foto: Profimedia

Žena, čije ime nije objavljeno radi zaštite privatnosti, počela je da prati stranicu obožavalaca Džejsona Momoe nakon smrti supruga sa kojim je provela 50 godina. Ubrzo nakon toga, na njeno iznenađenje, stigla joj je poruka za koju je verovala da je od samog glumca.

Prevaranti su koristili video-snimke generisane veštačkom inteligencijom kako bi udovicu uverili da su ona i 46-godišnji glumac, koji se 2024. godine razveo od Lise Bonet, suđeni jedno drugom. Nakon što su stekli njeno poverenje, usledili su zahtevi za novcem.

Džejson Momoa Foto: Profimedia

Prodala je kuću i poslala novac

Lažni Momoa tvrdio je da mu je novac hitno potreban za filmske projekte, te je od nje zatražio 570.000 evra kako bi im mogao izgraditi kuću iz snova na rodnim Havajima. Uverena u ljubavnu priču, žena je prodala svoju kuću u Kembridžširu kako bi prikupila traženi iznos. Čim je poslala novac, njen misteriozni udvarač je nestao bez traga.

Iz policije u Kembridžširu potvrdili su slučaj: „Ovo možda zvuči neverovatno, ali to je istinita priča i ostavila je ranjivu ženu bez doma.“

Ovo nije prvi put da je lik Džejsona Momoe zloupotrebljen na ovaj način. Jedna baka iz Njukasla takođe je nasela na sličnu prevaru, izgubivši 92.800 evra. Prvo je poslala novac za avionske karte kako bi je „glumac“ mogao posetiti, ali zahtevi su se nastavili.

Džejson Momoa Foto: Andrea Raffin / Alamy / Profimedia

„Onda su to bili pokloni za njegovu ćerku“, ispričala je prevarena žena.

„Razgovarala sam sa onom za koju sam mislila da je njegova ćerka, koja je punila 15 godina. Takođe mi je rečeno da se bori sa bivšom suprugom oko kuće i rekao je da nam je potreban venčani list da bismo zadržali kuću. Bila sam toliko naivna i platila sam“, dodala je.