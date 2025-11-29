Slušaj vest

Glumica Šenon Doerti preminula u julu prošle godine, čini se da njena borba još nije završena. Advokati koji upravljaju njenom ostavštinom sada vode pravnu bitku protiv njenog bivšeg supruga, fotografa Kurta Isvarienka, tvrdeći da on ne poštuje uslove razvoda koji je finalizovan samo dan pre njene smrti u 53. godini.

Prema sudskim dokumentima koje je pregledao časopis People, ostavština glumice tvrdi da Kurt nije ispunio nekoliko ključnih stavki iz brakorazvodnog sporazuma. Jedna od glavnih tačaka spora je prodaja njene kuće u Dalasu vredne 1,5 miliona dolara, čiji su prihodi trebali biti podeljeni. Advokati tvrde da je on „odbio da stavi kuću na prodaju“.

U dokumentima se takođe navodi da on trenutno živi u drugoj njenoj kući i da je „odbio da vrati njene lične stvari“.

Šenon Doerti - poslednje fotografije Foto: RMBI / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Finansijske obaveze i kašnjenja
Pored toga, glumičin bivši muž je do septembra 2024. godine trebao da dostavi inventar glumičinih fotografija i preda sve kopije, ali sudski spisi navode da s tim „sada kasni 14 meseci“. Problemi se nastavljaju i sa finansijskim obavezama. Prema nagodbi, Kurt je trebao da otkupi Doertin udeo u avionu Mooney M-20 za 100.000 dolara. Iako je prodaja izvršena, advokati tvrde da je „jednostrano zadržao 50.274 dolara“ i da nije izvršio dalja plaćanja.

Šenon Doerti Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Screenshot Instragam/theshando, Spelling Television - 90210 Productions - Album / Album / Profimedi

Borba tokom poslednjih meseci
Šenon i Kurt venčali su se 2011. godine, a zahtev za razvod glumica je podnela 2023. nakon što joj se rak dojke, s kojim se borila od 2015. vratio u četvrtom stadijumu. Još tokom brakorazvodne parnice, glumica je tvrdila da njen bivši suprug namerno odugovlači proces.

U jednom od sudskih podnesaka izjavila je:
„Jednostavno nije u redu da se Kurtu dozvoli da odugovlači naš razvod u nadi da ću umreti pre nego što mi bude morao platiti, dok on nastavlja da živi svoj život i izbegava svoje odgovornosti prema svojoj umirućoj supruzi s kojom je bio u braku više od 11 godina.“

senon-doerti.jpg
2808-ap.jpg
2132639-profimedia0433284532-edit.jpg
beverli.jpg

