Slušaj vest

Kim Kardašijan se suočila s novim zdravstvenim problemima nakon što je skeniranje mozga otkrilo "nisku moždanu aktivnost" u frontalnom delu, što bi moglo da bude povezano s hroničnim stresom zbog priprema za pravosudni ispit. Ova vest dolazi nedugo nakon što je otkrila da ima i aneurizmu mozga.

Pregled mozga u rijalitiju

U najnovijoj epizodi serije "The Kardashians", 45-godišnja Kardašijan podvrgla se detaljnom pregledu mozga. Zajedno sa Skotom Disikom posetila je dr Denijela Ejmena. "Skot i ja ćemo danas oboje pregledati svoje mozgove kod dr Denijela Ejmena. On radi ove snimke mozga kako bi video kako stvarno izgleda zdravlje vašeg mozga", objasnila je Kim. Lekar je već ranije sarađivao s porodicom, te je 2022. godine pregledao i mozgove njenih sestara, Kloi Kardašijan i Kendal Džener.

Otkrivena joj je "niska aktivnost mozga"

Lekar je objasnio kako bi niska aktivnost mogla da bude posledica hroničnog stresa kom je bila izložena dok se pripremala za polaganje pravosudnog ispita. Skeniranje je otkrilo "rupe" na mozgu, što, prema rečima lekara, ukazuje na "nisku aktivnost".

"Prednji deo vašeg mozga manje je aktivan nego što bi trebalo da bude", rekao je dr Ejmen. "S vašim frontalnim režnjevima, kako sada rade, teže je upravljati stresom, a to nije dobro za vas, pogotovo dok učite i pripremate se za polaganje ispita", poručio je lekar rijaliti zvezdi.

Kim nije želela da prihvati doktorove reči: "To jednostavno ne može da bude. Jednostavno ne može. Ne prihvatam to. Moram da smislim plan kako bih to stvarno rešila jer imam mnogo stvari da obavim ovog leta", rekla je.

"Imam predivan mozak"

Uprkos nalazima, dr Ejmen je umirio Kim, potvrdivši da nema povišenog rizika od Alchajmerove bolesti. Lekar je dodao da ona "nije preterano pod stresom, nije anksiozna i nije depresivna". "Izuzetno ste pozitivni", pohvalio ju je doktor. "Imam predivan mozak, to sam već čula", odgovorila je Kim.

Otkriće aneurizme

Ovi nalazi dolaze samo nekoliko nedelja nakon što je Kardašijan otkrila da joj je dijagnostikovana aneurizma mozga. "Postoji mala aneurizma", rekla je Kim u jednoj od epizoda rijalitija. "Uradila sam skeniranje i nazvali su me i rekli: 'Sve izgleda sjajno, ali imate aneurizmu u mozgu'", ispričala je. "Rekli su: 'Tamo je godinama, bila je ovde i pre nekoliko godina.'"

Moždana aneurizma je izbočenje ili slabljenje zida krvne žile u mozgu, navodi Nacionalna zdravstvena služba (NHS). Prema podacima bolnice Brigham and Women’s, otprilike 1 od 50 ljudi ima moždanu aneurizmu, a mnogi toga nisu ni svesni zbog nedostatka simptoma. Svake godine oko 30.000 Amerikanaca doživi rupturu moždane aneurizme.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Kim kardašijan pomešala zastave Brazila i Palestine