Amerikanci su obeležavanjem Dana zahvalnosti ušli u period praznika. Svoj doprinos slavljeničkom raspoloženju dala je i Megan Markl. Međutim, kao i gotovo sve vezano što je za nju, gledaoci su uočili greške kojima je mogla, kako tvrde, da ugrozi zdravlje gostiju.

Glumica i odbegla članica britanske kraljevske porodice objavila je video na Instagramu u kom priprema ćurku za praznik. U snimku glumica meša začine u činiji, a zatim smesu utrljava u sirovo meso kako bi ga pripremila za pečenje.

U galeriji pogledajte kako je Megan Markl pripremala ćurku za Dan zahvalnosti:

Iako se čini da je oprala ruke nakon što je utrljala začine, oštrooki pratioci primetili su da je tokom rada sa sirovim mesom nosila sav svoj nakit, od prstenja do narukvica, što je izazvalo zabrinutost zbog higijenskih propusta.

Ovaj propust nije promakao korisnicima X-a.

"Ne poznajem nikoga ko nosi prstenje i narukvice dok rukuje hranom, pogotovo ćurkom. Zagarantovano širenje bakterija", "Obožavam blještavo vereničko prstenje isto kao i svi drugi, ali ne tokom kuvanja!", "Mojoj majci su morali da iseku venčani i prsten za godišnjicu s prsta zbog infekcije. Lekarii su rekli da je dovoljan jedan mali rez. Uvek skidam nakit pre nego uđem u kuhinju", "Ko želi da vam se svašta zalepi za prsten?", "Ljudi ne shvataju da nakit zadržava bakterije i da time samo prizivate probleme", "Odvratno, a to su osnovna pravila rukovanja hranom. Dokaz da nema pojma šta radi", "Nakit, narukvice i prstenje dok dira sirovo meso?", "A onda bez pranja ruku uzme mlin za biber. Još jedna 'salmonela Saseks' katastrofa", pisali su korisnici društvenih mreža.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, sirova ćurka i njeni sokovi mogu da kontaminiraju sve što dotaknu, a portal State Food Safety navodi nekoliko razloga zašto nakit nikada ne bi trebalo da bude na rukama tokom pripreme hrane. Naime, prstenje i narukvice skuplja bakterije i patogene, teško je pravilno ih sanirati, a mogu i da ometaju pravilno pranje ruku. Čak i ako se nakit skine pre pranja ruku, postoji rizik od ponovne kontaminacije pri ponovom stavljanju.

Ovo dolazi osam i po meseci otkako su ljudi u emisiji "With Love, Meghan" uočili da je stavila pileće batake direktno na ploču frižidera u kući gde je snimala. Kasnije se opravdalo kako je meso pre bilo termički obrađeno, ali ovo nije prvi put da se aspravlja o njenim kulinarskim sposobnostima.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

