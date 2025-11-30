Slušaj vest

Glumica Dženi Makarti, poznata i kao bivša Plejboj zečica, iznenadila je pratioce svojom vitkom figurom koju je otkrila nakon jednogodišnje zdravstvene krize. Dženi je pokazala svoju novu figuru u crvenom bikiniju, pozirajući za božićnu čestitku u stilu Barbi sa suprugom Donijem Vollbergom.

"Srećni praznici! Opet je tu! Godišnja božićna čestitka Dženi i Donija", napisali su. Dženi je u minijaturnom bikiniju posebno naglasila svoje isklesane trbušnjake, a mišićima se pohvalio i Doni, glumac poznat po serijama "Blue Bloods" i "Boston Blue".

Njihova čestitka izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a mnogi nisu mogli da se načude njihovom impresivnom izgledu. "Vau, vas dvoje izgledate baš dobro", "Najbolja čestitka 2025. godine", "Oboje izgledate fantastično. U 50-im ste, a izgledate bolje od mlađih kolega", "Izgledate neverovatno", pisali su im obožavatelji.

Dženi je u poslednje vreme drastično smršala, a nedavno je za "People" otkrila da bi razlog mogao da bude devet operacija usta kojima se podvrgla tokom godine, a koje su joj onemogućile jedenje čvrste hrane. "Imala sam infekciju koja se pretvorila u drugu, a onda i u još jednu, a onda su mi se pojavile izrasline na očnim jabučicama. Ispadali su mi zubi, ispadali su mi implantati", ispričala je ona.

Otkrila je da je godinu dana pila antibiotike i da se hranila samo mekom hranom.

"Sada mogu ponovo da žvaćem, ali svaki put kad bih pomislila da je prošlo, vratilo bi se, osećala sam strašan bol, vilica bi mi otekla, a istovremeno bi mi se na očima pojavljivale izrasline", dodala je.

Dženi je progovorila i o praznicima, te rekla da će ovogodišnje svečanosti biti "malo nezgodne", s obzirom na to da i ona i suprug imaju prilično zauzete rasporede. Dok on snima svoju novu dramu, ona je zauzeta snimanjem "Masked Singera". "Bilo je nezgodno i teško, zato će nam Dan zahvalnosti i Božić ove godine još više značiti. Samo smo on i ja, kod kuće u Čikagu, ja kuvam i uživamo jedno u drugom", ispričala je.

