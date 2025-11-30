Slušaj vest

Glumica Džudi Denč otkrila je da joj se vid znatno pogoršao u poslednje vreme, te da više "ne može nikoga da prepozna", a sve zbog uznapredovale degeneracije makule povezane sa starenjem (AMD).

O svom zdravstvenom stanju pričala je u razgovoru s dugogodišnjim prijateljem, glumcem Ijanom Makelenom. Opisala je veliku promenu u svom svakodnevnom životu, te istakla da može da vidi nejasne obrise, ali ne i detalje lica, čak i kad direktno gleda u nekoga.

"Više ne mogu da čitam. Ne mogu da gledam televiziju. Ne mogu da vidim ko je ispred mene", rekla je ona, prenosi Salon.

Denč je svoju dijagnozu prvi put otkrila 2012. godine, a potom se postupno povlačila iz pozorišnih i filmskih uloga, kako joj je vid slabio. Ranije se oslanjala na gotovo fotografsko pamćenje scenarija, a sada rečenice moraju da joj se čitaju naglas. Međutim, čak joj i takav način postaje sve teži, jer je gubitak vida sve brži.

Makularna degeneracija jedan je od vodećih uzroka teškog oštećenja vida kod starijih osoba, bez leka i s ograničenim mogućnostima lečenja nakon što se vid znatno pogorša.

Uprkos teškoj borbi, Džudi Denč je nastavila da radi na ograničene načine. Iako bi uskoro moglo da joj postane još teže, glumica ostaje karakteristično prizemna. Zahvalna je na svojoj mreži podrške i odbija da svoje stanje smatra razlogom za potpuno povlačenje iz javnosti.

