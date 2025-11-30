Sandra Keron se takođe pojavila u originalnoj seriji igre "The Crystal Maze“ na Channel 4, koju je vodio Ričard O’Brajen.
u 89. godini
Umrla glumica iz čuvenog serijala: Sandru svi pamte po kultnoj sceni
Slušaj vest
Glumica se pojavila u filmu "Carry On Camping" iz 1969. godine, zajedno sa svojom bliskom prijateljicom Barbarom Vindsor, u kultnoj sceni vežbanja u kojoj Babsin grudnjak odleti.
Ona se takođe pojavila u originalnom kvizu "The Crystal Maze“ na Channel 4, koji je vodio Ričard O’Brajen.
Između 1990. i 1993. godine, Sandra je tumačila ljubaznu gatarku Mamsi.
U trećoj sezoni umesto toga je igrala tetku Sabrinu, uz objašnjenje da je Mamsi odsutna.
Video: Sahrana Ljiljane Jorgovanović
Reaguj
Komentariši