Slušaj vest

Zvezda serijala "Carry On“, glumicaSandra Keron, preminula je u 89. godini, javlja The Sun.

Glumica se pojavila u filmu "Carry On Camping" iz 1969. godine, zajedno sa svojom bliskom prijateljicom Barbarom Vindsor, u kultnoj sceni vežbanja u kojoj Babsin grudnjak odleti.

Ona se takođe pojavila u originalnom kvizu "The Crystal Maze“ na Channel 4, koji je vodio Ričard O’Brajen.

Između 1990. i 1993. godine, Sandra je tumačila ljubaznu gatarku Mamsi.

U trećoj sezoni umesto toga je igrala tetku Sabrinu, uz objašnjenje da je Mamsi odsutna.

Ne propustitePop kulturaUmrla slavna glumica: Bila u zatvoru zbog ubistva ljubavnika
Ingrid van Bergen
Pop kulturaUmrla slavna glumica u 98. godini: Bila je inspiracija za čuvenu Lusi u filmu "Narnija"
Džil Frojd
Pop kulturaInfluenserka pala s vrha zgrade: Dajana preminula na licu mesta
Dajana Areas
Pop kulturaUmrla legendarna glumica: Pre samo nekoliko dana primljena u bolnicu, borila se sa neizlečivom bolešću
Sali Kirkland

Video: Sahrana Ljiljane Jorgovanović

Sahrana Ljiljane Ljilje Jorgovanović Izvor: Kurir