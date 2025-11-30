Slušaj vest

Nikol Kidman navodno priprema svoje prve memoare, a američki mediji tvrde kako bi ovo izdanje moglo da bude jedno od najzanimljivijih u Holivudu. Iako ni glumica ni njen suprug Kit Urban nisu komentarisali glasine, portali u SAD pišu da je Kidman, navodno, bila "šokirana" razvojem događaja u poslednje vreme, te da "nije želela razvod".

Prema pisanju portala RadarOnline, 58-godišnja zvezda je odlučila da "otvori dušu" i ispriča svoju "autentičnu priču" kroz memoare u kojima će progovoriti o svojoj dugoj karijeri, ali i ličnim prekretnicama koje su je oblikovale. Sve je više poznatih koji se odlučuju za takav format, a čini se da ni slavna Australijanka ne želi više da ćuti o svom privatnom životu.

Pozivajući se na izvore bliske glumici, američki mediji navode da će se u knjizi posebno osvrnuti i na brak s Kitom Urbanom, ali i na razvod od Toma Kruza 2001. godine.

Izvori tvrde da je Kidman dugo izbegavala da govori o tom periodu života jer je smatrala da bi to "odvraćalo pažnju" od njene karijere i filmskih projekata. Međutim, nakon više od dve decenije bogate karijere nagrađene Oskarom i brojnih kreativnih poduhvata, navodno smatra da je vreme da ispriča priču na svoj način.

