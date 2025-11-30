Ćerka Roberta de Nira progovorila o smrti sina koji se predozirao: Drina posle dve godine smogla snage
Drina de Niro, 58-godišnja ćerka Roberta de Nira, progovorila je o najvećoj tragediji svog života: gubitku sina Leonarda. Naime, Leandro je u julu 2023. preminuo u 19. godini, a kao uzrok smrti navedeno je slučajno predoziranje drogom.
U novom intervjuu za Page Six, objavljenom 29. novembra, Drina je otvoreno progovorila o okolnostima koje su, kako veruje, doprinele smrti njenog sina.
Prema njenim rečima, internet aktivnost mladog Leonarda imala je ključnu ulogu, uz kobnu kombinaciju fentanila i posledice pandemije COVID-19.
"Voleo je da puši marihuanu, voleo je da se zabavlja i da se dobro provodi, ali tako brzo se zeznulo da sam znala da nešto nije u redu. Znala sam da to ima veze s onim što je radio na internetu", ispričala je dodavši kako je Leonardo pre smrti razmišljao o odlasku na rehabilitaciju. Naime, bila bi to već druga, nakon što je jedno loše iskustvo s centrom za odvikavanje ostavilo dubok trag na mladića.
Tragedija koja je potresla porodicu De Niro i javnost dobila je i krivični epilog: petoro ljudi je uhapšeno u vezi s njegovom smrću, a glavni medicinski istražitelj Njujorka potvrdio je da je mladić umro od toksične kombinacije fentanila, bromazolama, alprazolama, 7-aminoklonazepama, ketamina i kokaina.
