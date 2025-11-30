Slušaj vest

Drina de Niro, 58-godišnja ćerka Roberta de Nira, progovorila je o najvećoj tragediji svog života: gubitku sina Leonarda. Naime, Leandro je u julu 2023. preminuo u 19. godini, a kao uzrok smrti navedeno je slučajno predoziranje drogom.

U novom intervjuu za Page Six, objavljenom 29. novembra, Drina je otvoreno progovorila o okolnostima koje su, kako veruje, doprinele smrti njenog sina.

Drina de Niro i njen sin, koji je preminuo od predoziranja
Drina de Niro i njen sin Leonardo koji je preminuo od predoziranja Foto: Instagram/drenadeniro

Prema njenim rečima, internet aktivnost mladog Leonarda imala je ključnu ulogu, uz kobnu kombinaciju fentanila i posledice pandemije COVID-19.

Robert de Niro sa ćerkom Drinom
Robert de Niro je ćerki dao ime po reci Drini Foto: Salangsang/BFA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Voleo je da puši marihuanu, voleo je da se zabavlja i da se dobro provodi, ali tako brzo se zeznulo da sam znala da nešto nije u redu. Znala sam da to ima veze s onim što je radio na internetu", ispričala je dodavši kako je Leonardo pre smrti razmišljao o odlasku na rehabilitaciju. Naime, bila bi to već druga, nakon što je jedno loše iskustvo s centrom za odvikavanje ostavilo dubok trag na mladića.

Drina de Niro, ćerka Roberta de Nira
Drina de Niro Foto: Dennis Van Tine / Zuma Press / Profimedia

Tragedija koja je potresla porodicu De Niro i javnost dobila je i krivični epilog: petoro ljudi je uhapšeno u vezi s njegovom smrću, a glavni medicinski istražitelj Njujorka potvrdio je da je mladić umro od toksične kombinacije fentanila, bromazolama, alprazolama, 7-aminoklonazepama, ketamina i kokaina.

profimedia0476516772.jpg
a42536-ap-andy-kropa.jpg
a42536-ap-andy-kropa.jpg
Robert de Niro u crnoj svečanom odelu sa leptir mašnom podigao ruku u vis

