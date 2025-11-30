Slušaj vest

Iako su danas bliski prijatelji i saradnici, Džordž Kluni i Bred Pit su decenijama bili prijateljski rivali zbog jedne uloge koja je Pitu lansirala karijeru, a Klunija ostavila s gorkim ukusom u ustima. U nedavnom intervjuu povodom promocije svog novog filma "Jay Kelly", Kluni je otkrio kako ga Pit i danas zadirkuje zbog uloge u kultnom filmu "Thelma & Louise".

Uloga koja je promenila sve

Tokom intervjua za "The Times", Kluni se prisetio audicije za ulogu šarmantnog auto-stopera Džeja Dija, koja je na kraju pripala Bredu Pitu i vinula ga u zvezdane visine. "Došao sam do poslednje audicije za ulogu u filmu 'Thelma & Louise'. I, dođavola, Bred ju je dobio", ispričao je glumac.

Priznao je da je dugo bio ljut na kolegu. Dok je Pitova karijera nakon filma eksplodirala, Kluni je tokom devedesetih uglavnom dobijao sporedne uloge u TV serijama. Zbog toga godinama nije mogao ni da pogleda film.

"Nisam gledao 'Thelmu & Louise' godinama jer sam bio ljut. Ta uloga je pokrenula njegovu filmsku karijeru. Pre toga je glumio u sitkomima i sličnim stvarima pa me dodatno frustriralo što je upravo taj film postao prekretnica koja je mogla da pripadne meni", objasnio je Kluni.

Prijateljsko zadirkivanje

Nakon nekoliko decenija, Kluni je ipak preboleo propuštenu priliku. Na kraju je pogledao film i priznao da su producenti doneli ispravnu odluku - Pit je jednostavno bio savršen za ulogu. Ipak, to ne sprečava Pita da ga i dalje zadirkuje. "Ma da, stalno me zeza. Naravno, kad sam ga napokon video u filmu, pomislio sam: ovo nije mogao da odglumi niko drugi", rekao je Kluni.

U razgovor se uključio i Adam Sendler, Klunijev partner u novom filmu. Iako se složio da je Pit bio sjajan, u šali je stao na Klunijevu stranu. "Video sam taj film u bioskopu i kad je Bred skinuo majicu, ljudi su poludeli. Ali to si trebao da budeš ti, Kluni", dodao je Sendler.

Kluni i Sendler trenutno promovišu zajednički film "Jay Kelly", dramediju u režiji Noe Baumbaha, koja se prikazuje u odabranim bioskopima.

