Dok gledaoci širom sveta s nestrpljenjem prate završne korake jedne od najomiljenijih serija poslednje decenije, autori "Stranger Thingsa" poručuju fanovima da ne moraju da se boje razočaravajućeg kraja.

Peta sezona, naglašavaju, "nije Igra prestola". Nakon gotovo deset godina na malim ekranima, ovaj hit ulazi u svoje veliko finale, a obožavatelji se, poučeni iskustvima nekih drugih velikih serija, i te kako pitaju kakva sudbina čeka njihove favorite.

Strah od kontroverznog raspleta

Poslednja sezona stiže u nekoliko delova: prvi je objavljen 26. novembra, drugi dolazi za Božić, a završnica je najavljena za Novu godinu. Dug razmak od prethodne sezone, emitovane još 2022, samo je povećao očekivanja, ali i nervozu među fanovima.

Mnogi strepe da bi mogao da se ponovi scenario iz "Igre prestola", globalnog fenomena koji je upravo finalna sezona pretvorila u jedan od najkontroverznijih završetaka u istoriji televizije.

Poslednja sezona HBO-ovog spektakla iz 2019. godine naišla je na žestoke kritike zbog ubrzane radnje i nedorečenih raspleta, što je kulminiralo peticijom za ponovno snimanje osme sezone koju je potpisalo više od 1,8 miliona ljudi. Upravo takvu sudbinu braća Dafer žele da izbegnu.

"Ovo nije Igra prestola"

U razgovoru za Variety, Met Dafer, jedan od autora serije, direktno je odgovorio na pitanje hoće li finale biti krvavo: "Već sam rekao, ovo nije Igra prestola."

Kako bi dodatno umirio fanove, dodao je: "Nadam se da će ljude iznenaditi. Ali nema Crvenog venčanja, ako na to ciljate. To bi bilo baš depresivno." Nadovezao se, naravno, na jednu od najšokantnijih epizoda u istoriji televizije, dajući jasno do znanja da "Stranger Things" neće skrenuti u tom smeru.

Poruka fanovima uoči završnice

Ipak, Dafer je imao i poruku za gledaoce. U razgovoru za "Hollywood Reporter" otkrio je da uživa u suludim teorijama fanova, iako su većinom – netačne. "Zabavno je čitati sve te teorije o tome šta će se dogoditi. Većina njih je pogrešna. Povremeno, neko nešto pogodi", rekao je uz smijeh.

Pozvao je publiku da se ne zamara previše predviđanjima, nego da jednostavno uživa u završnoj sezoni. "Naravno da ljudi mogu da imaju očekivanja i nadamo se da ćemo ih ispuniti. Ali voleo bih da uđu u sezonu kao u svaku dosad – i puste da ih priča povede. Uzmite malo čokoladnog pudinga, čipsa ili kokica, šta god vam treba za pravi ugođaj."

