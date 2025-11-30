Slušaj vest

Holivudski glumac, lepotan i milionerRok Hadson, imao je samo 59 godina kada je preminuo od posledica HIV-a. Dva meseca pre smrti otkriveno je da je teško bolestan, ali i da je homoseksualac, što je šokiralo svet. Zavodnik koji je na velikom platnu ljubio neke od najlepših žena Holivuda, privatno je krio da ga privlače muškarci.

Rok Hadson Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Njegova "jedina prava ljubav"

Nakon njegove smrti objavljena je biografija, u kojoj je statista Li Garlington, koji je radio u filmskim scenama u pozadini, označen kao Hadsonova "jedina i prava ljubav". Hadson i Garlington bili su u vezi tri godine, na vrhuncu glumčeve slave tokom šezdesetih godina. Garlington je za medije rekao: "Bio je presladak. Obožavao sam ga."

Prvi susret i strah

"Bio je najveća filmska zvezda na svetu, ali kružili su tračevi da je bio gej. Pomislio sam: Hajde da vidimo. Stao sam ispred njegove kućice na parkingu, pravio se da čitam časopis. On je izašao i prošao pored mene. Pogledao je jednom ka meni. To je bilo sve", prisetio se Garlington.

Godinu dana kasnije, nakon raskida sa svojim tadašnjim dečkom, Garlington je dobio poziv od jednog Hadsonovog prijatelja, koji ga je pitao da li želi da upozna glumca.

Rok Hadson Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

"Bio sam prestrašen. Bio je ogroman, kao džin. Ponudio mi je pivo, ali ništa se nije desilo. Bio sam previše uplašen. Rekao je: 'Hajde da budemo zajedno.' I tako je i bilo", otkrio je Garlington.

Tajne izlasci i javni život

Garlington je pričao kako je dolazio kod Hadsona posle posla, provodio noć, i tiho odlazio ujutru kako ga komšije ne bi čule. Išli su zajedno na filmske premijere, ali su oboje tada imali ženske partnere.

"Niko ko je bio pri zdravoj pameti tada ne bi to otkrio. To bi mu uništilo karijeru. Svi smo se pravili da smo strejt," prisetio se Garlington.

Raskid i dalje godine

Posle nekoliko godina veze, 1965. godine, Hadson i Garlington su raskinuli. "Jedan od razloga za raskid bio je što sam ja trebala očinsku figuru, a on nije bio dovoljno jak za to. Rok nije imao jako prisustvo, bio je nežni džin," rekao je Garlington.

Dvadeset godina kasnije, 1985. godine, otkriveno je da Hadson boluje od side. Bio je prva svetski poznata osoba za koju se javno znalo da ima ovu bolest u vreme najvećeg straha od AIDS-a.

Rok Hadson Foto: Universal international pictures / Christophel Collection / Profimedia

Briga i poslednja ljubav

"Bio sam šokiran. Sida je tih dana ubila mnoge. Zvao sam ljude koji su se brinuli o njemu, želeo sam da pomognem, ali rekli su mi da je toliko bolestan da me ne bi prepoznao i da je najbolje da ga pamtim kakvog sam ga poznavao," seća se Garlington.

Nakon Hadsonove smrti, u biografiji je Garlington pročitao da ga je glumac nazivao svojom pravom ljubavlju. "Slomio sam se i plakao. Rekao je da smo njegova majka i ja jedine dve osobe koje je voleo," ispričao je Garlington.

Tračevi i Holivud

Studijski direktori su stavljali štitnike za kolena kada je Hadson dolazio. Glasine su kružile da je "Hadson bio sa kim je hteo", a navodno ga je Merilin Monro savetovala da "zagreje postelje" moćnika u Holivudu kako bi se probio do vrha.

Rad na seriji "Dinastija"

Rok Hadson je nekoliko meseci radio na popularnoj seriji Dinastija. Već je znao da je oboleo od HIV-a, ali je skrivao dijagnozu. U jednoj sceni je trebao da poljubi Kristal Karington, koju je igrala Linda Evans.

Linda Evans Foto: Profimedia

"Moram da poljubim Lindu. Šta da radim?", navodno je pitao svog sekretara. Pre snimanja koristio je više sprejeva i vodica za ispiranje usta, a kada je scena završena, rekao je sekretarici: "Poljubac je gotov. Hvala Bogu!"

Otkrivanje bolesti i posledice

Hadsonovo zdravstveno stanje je otkriveno nakon što je doživeo kolaps u Parizu. Prebačen je u bolnicu u SAD, gde je prvo objavljeno da se leči od raka jetre, a kasnije je potvrđeno da boluje od sindroma stečene imunodeficijencije (AIDS). Bio je prva velika javna ličnost koja je otvoreno priznala dijagnozu, što je pomoglo da se usmeri pažnja javnosti na epidemiju.

Tužba bivšeg ljubavnika

Nakon Hadsonove smrti, bivši ljubavnik Mark Kristijan tužio je Hadsonovo imanje i dobio više od 20 miliona dolara jer ga glumac "nije obavestio da ima HIV". Iako je Kristijan bio negativan na HIV, sud je presudio u njegovu korist.