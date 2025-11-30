Slušaj vest

Džin Harlou bila je poznata prvenstveno po svojoj zapanjujućoj lepoti i otvorenoj seksualnosti da bi se značajno razvila kao glumica, ali je preminula prerano, na vrhuncu karijere.

Rođena je 3. marta 1911. godine, a preminula je 7. juna 1937. Njena smrt je bila tako iznenadna i neočekivana da se insinuiralo kako ju je uzrokovao neuspeli abortus, dijeta ili trovanje krvi zbog prekomernog korišćenja „blajha“ za kosu kako bi postigla platinastu boju, njen zaštitni znak.

Džin Harlou Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Rani život i brak

Kći uspešnog zubara iz Kansas Sitija, Harlou se preselila u Los Anđeles sa majkom nakon razvoda roditelja. Obrazovala se u Hollywood School for Girls, a nakon što se majka preselila u Čikago, pohađala je Ferry Hall Seminary u Lake Forestu. Međutim, naglo je napustila školu kada se sa 16 godina udala i preselila na Beverli Hils. Brak je prekinut 1928. godine kada je, protiv želje supruga, odlučila da krene glumačkim putem.

Početak karijere

Kratko je bila pod ugovorom kod producenta komedija Hala Roača, a pažnju je privukla u maloj, ali upečatljivoj ulozi u dvodelnom filmu Laurel i Hardy Double Whoopee (1929), gde su se po prvi put na filmu prikazale njene legendarne noge. Nakon debija u zvučnom filmu The Saturday Night Kid (1929) sa Klarom Bov, industrijalac i bivši producent Hjudžes angažovao ju je da zameni norvešku glumicu Gretu Nisen u revidiranoj verziji svog avio-epičnog filma Hell’s Angels (1930). Iako je njena izvedba bila neujednačena, izazvala je malu senzaciju legendarnim pitanjem: „Da li biste bili šokirani ako obučem nešto udobnije?“

Džin harlou bila je poznara po platinastoj kosi Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Uspon ka zvezdama

Nakon Hell’s Angels, Hjudžes je pozajmljivao Harlou drugim studijima. Pojavila se u dekorativnim, ali ne previše zahtevnim ulogama u filmovima. Kasnije je Hjudžes prodao njen ugovor za 60.000 dolara.

Tragičan privatni život

Džinina profesionalna karijera bila je u oštrom kontrastu sa njenim privatnim životom, koji je bio pun razočaranja i tragedija. Njen drugi brak sa MGM izvršnim producentom Paulom Bernom završio se njegovim samoubistvom 1932. Treći brak sa snimateljem Haroldom Rosonom završio se razvodom posle godinu dana. Harlou je bila na korak da se uda za svog dugogodišnjeg verenika i čestog kolegu, Villiama Pavela, kada je ozbiljno obolela. Dijagnostikovana joj je uremijska intoksikacija i preminula je sa samo 26 godina.

Poslednji film

Njena poslednja filmska uloga bila je u Saratoga (1937), koji je objavljen posthumno, a glumica Meri Dis je zamenjivala Harlou u nekoliko scena.