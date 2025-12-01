Slušaj vest

Maja Bučanin poznata je influenserka koja je godinama radila kao stjuardesa na jahtama. Tokom karijere je svašta videla, a sigurno nikada neće zaboraviti neprijatnu situaciju koja se desila sa Naomi Kembel.

Maja je ispričala da je čuvena manekenka ošamarila pred svima svoju asistentkinju.

- Naomi Kembel je ošamarila asistentkinju ispred cele posade. Naomi je baš luckasta. Ja u životu nisam videla lepšu ženu. Ona je stalno nešto vikala na asistentkinju, ona jadna nije htela da traži čašu vode. Baš čudno, sigurno da je obrazovana, čim je pored nje - rekla je ona i dodala:

- Svi smo to videli. Naomi je vikala na nju: "Ti ne znaš ništa da radiš, moram sve da ti objašnjavam".Udarila je po glavi. Da, ona je plakala sa strane, pa se vratila kao da se ništa nije desilo. Vidi se da manenka nije u vinkli, što bi se reklo - ispričala je Maja Bučanin za "Hype" televiziju.

"Dobra zarada"

Posao je zahtevan, pomalo i nepredvidiv, i svakako uzbudljiv, a prema Majinim rečima donosi i lepu zaradu.

- Najčešće pitanje koje dobijam kada objavim snimak sa jahte jeste koliko zarađujem. Prva i osnovna stvar od čega vam zavisi plata na brodu jeste od pozicije. Imamo kapetana, prvog oficira, bosuna, drugog oficira, stjuardese.. Druga stvar - visina zarade zavisi i od veličine jahte na kojoj radite, odnosno koliko brod ima metara. Imamo jahte od 20 do 120 metara, a što je veća jahta, to je veća i plata. Treća stvar – plata zavisi i od tipa broda na kojima radite. Imamo privatne jahte, imamo čarter-jahte i privatne – čarter-jahte – objasnila je Maja u svom snimku na Tik Toku, prenosi Blic.

- Na privatnim jahtama se dobija plata od vlasnika broda, dok se čarter-jahte (poput „rent a car“) iznamljuju, a pored normalne plate na njima je obavezan i bakšiš. Svi sanjaju da rade baš na čarter-brodovima jer se tu dobija bakšiš i do par hiljada evra - rekla je ova brodska stjuardesa.

